İzmir Kitap Fuarı festival havasında

Yayınlanma: 23.04.2024 - 14:07

Güncelleme: 23.04.2024 - 14:07

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve SNS Fuarcılık iş birliği ile düzenlenen İzkitapfest-İzmir Kitap Fuarı, beşinci gününde “Çocuk Edebiyatı” ana temasıyla İzmirli kitapseverlere unutulmaz deneyimler yaşatıyor. Açık alanda yapılan en büyük kitap fuarı olma özelliği taşıyan İzmir Kitap Fuarı, saat 10.00-21.00 saatleri arasında Cumhuriyet Kitapları dahil 300’e yakın yayınevi, 50’ye yakın sahaf, kurum ve sivil toplum kuruluşunun standının yanı sıra imza günü, söyleşi ve farklı etkinliklere katılma imkânı sağlıyor.

“KÜLTÜRPARK’TA DÜZENLENMESİ YENİDEN BAŞLANGIÇ SAYILABİLİR”

İzmirli okur ve yazarlar, uzun zamandır bekledikleri açık alanda kitap fuarına kavuştuklarını dile getirdi. Yazar Aydın Şimşek, İzmir’in bir sokak kenti olduğunu ve bu yüzden de Kültürpark’taki Kitap Fuarı’nın çok doğru bir karar olduğunu ifade etti. Yazar Şimşek, “İnsanlar kapalı mekanları sevmez İzmir’de. Açık hava her zaman İzmir’i kucaklar, İzmirliler de açık havayı kucaklar. Bu yüzden de beklediğimden ve beklediğimizden çok yoğun bir fuar geçiriyoruz. Hem konuklar, izleyiciler ve okurlar hem de yayıncılar ve yazarlar son derece memnun. Bu fuar son 3-4 yıldır Gaziemir Fuar İzmir’de yapılıyordu ama İzmir Kitap Fuarı yaklaşık 20 yıldır Kültürpark ile özdeşleşmiştir. Dolayısıyla bu yeniden bir başlangıç sayılabilir” dedi.

TÜİK’in son verilerine göre okur oranının yüzde 14 seviyesinde olduğunu belirten Aydın Şimşek, “Ülke her yönüyle çölleşmeye devam ediyor. Bu fuarlar ise kültürü besliyor. Okurlar yazarlarla doğrudan iletişim kurabiliyor, satışlar da bu fuarlarda artıyor” ifadelerini kullandı.

“OKUYUCULARIMIZI BEKLİYORUZ”

İzBB Yayınları Yayın Koordinatörü Hicran Özdamar Yalçınkaya ise “Kentli Kültürpark’ta olan kitap fuarını çok özlemiş. Yayınlarımızla diğer yayıncı arkadaşlarımızla birlikte çok büyük bir ilgiyle karşılaştık. Çok mutluyuz. 29 Nisan’a kadar bütün okuyucularımızı fuara bekliyoruz. Kitap Fuarı bittikten sonra da okuyucularımız yayınlarımıza sanal marketlerin yanı sıra www.izbbyayinlari.com adresinden ulaşabilir” ifadelerini kullandı.

“KİTAP FUARI’NIN ESKİ GÜNLERİNİ GERİ GETİRMİŞ”

Son 3-4 senedir İzmir Kitap Fuarı’nın Gaziemir Fuar İzmir’de düzenlendiğini söyleyen 22 yaşındaki Gülce Hasar, “Çocukluğumdan beri Kitap Fuarı’na gidiyorum, özellikle Kültürpark’ın havası Kitap Fuarı’nın eski günlerini geri getirmiş. Açık alanda olması da benim için çok güzel bir deneyim oldu. Aradığım eserleri de buluyorum. Kapı girişinde açıklayıcı bir bilgilendirme var, o bilgilendirme de işimi oldukça kolaylaştırdı” dedi.

“BUGÜN ÇOK EĞLENCELİ GEÇİYOR”

İstediği kitap serisine ulaşmak için İzmir Kitap Fuarı’nı tercih ettiğini söyleyen 8 yaşındaki Defne Büyükdoğaç “Benim ilgimi karikatür ve masal kitapları çekiyor. Burayı çok beğendim. Daha önce kitap fuarına katıldım ve bugün de çok eğlenceli geçiyor” diye konuştu.

2 yaşındaki kızı Kumsal ile Kültürpark’ta kurulan Kitap Fuarı’na katılan Tuğba Kocabıyık, “Çocuk kitapları için geldim. Bu sene fuar ayrı bir coşkuyla geçiyor. Seçenek çok fazla; yeterli seviyede ihtiyaçlarımızı karşıladık” şeklinde konuştu.

“ESKİ KİTAP FUARLARINI ÖZLEMİŞİZ”

“Çocuk Edebiyatı” temalı Kitap Fuarı’na yazdığı 3 kitap ile katılan Atıl Gedik, “Eski fuarları çok özlemişiz. Kültürpark bize çok güzel geldi. Gayet güzel bir katılım var. Amacımız çocukların gelişmesi. Bunun için de bol bol kitap okumaları gerek” dedi.

SONBAHARDA FUAR İZMİR'DE

Girişlerin ücretsiz olduğu İZKİTAP Fest, 28 Nisan 2024 tarihine kadar 10.00-21.00 saatleri arasında kitapseverleri ağırlamaya devam edecek. İZKİTAP, sonbaharda ise 26 Ekim-3 Kasım 2024 tarihleri arasında Fuar İzmir’de düzenlenecek ve yine yayınevleri ve edebiyat dünyasının birbirinden değerli isimlerini kitapseverlerle buluşturacak.