İzmir Kitap Fuarı Kültürpark’ta kapılarını açıyor

Yayınlanma: 11.04.2024 - 10:05

Güncelleme: 11.04.2024 - 10:05

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve SNS Fuarcılık iş birliği ile düzenlenen İZKİTAP - İzmir Kitap Fuarı, 19-28 Nisan 2024 tarihleri arasında festival gibi bir organizasyonla Kültürpark’ta okuyucuyla buluşuyor. Girişin ücretsiz olacağı İzkitapfest, saat 10.00 ile 21.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

350’ye yakın yayınevi, 50’ye yakın sahaf ile onlarca kurumun katılacağı İzkitapfest; Lozan’dan 26 Ağustos’a, Kaskatlı Havuz’dan Basmane’ye ve Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’na kadar Kültürpark’ın tüm alanlarına yayılarak doğayla iç içe bir edebiyat buluşmasına ev sahipliği yapacak. İzkitapfest, sadece kitap alışverişi için değil, aynı zamanda söyleşiler, dinletiler, yarışmalar, konserler ve imza günleri ile ziyaretçileri için tam bir kültür şölenine dönüşecek. Yazar, şair, çizer, gazeteci, edebiyat dünyasının birbirinden önemli 800’den fazla ismi, düzenlenecek binin üzerinde imza etkinliği ve söyleşi ile deneyimlerini paylaşacak. Sivil toplum kuruluşları ve bu kuruluşlar bünyesinde yer alan yazarlar da özel olarak düzenlenen alanda okuyucuları ve İzmirli kitapseverlerle buluşacak. Sahaf sokağı ile Türkiye’nin en geniş sahaf katılımına da ev sahipliği yapacak fuarda, özel kitap müzayedesi de gerçekleşecek.

FUARIN ONUR KONUĞU YAZARI AHMET ÜMİT

İZELMAN A.Ş. ve KOSGEB desteğiyle yazar ve yayıncılarla kitapseverleri bir araya getirecek, sektörü buluşturacak İzkitapfest’in “onur konuğu” yazarı ise Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ahmet Ümit. Fuarda, Ahmet Ümit’in yaşamı ve eserleri üzerine, kendisinin de katılımıyla 20 Nisan günü saat 15.00’te Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda bir söyleşi de düzenlenecek. Ahmet Ümit, söyleşi sonrası kitaplarını da imzalayacak.

MACERA OYUNU KÜLTÜRPARK'TA

Aynı zamanda Ahmet Ümit’in “Sultan’ı Öldürmek” romanından esinlenerek gizem dolu macera oyunu yine İzkitapfest kapsamında katılımcılarla buluşacak. “Başkomser Nevzat’ın Macerası: Kültürpark’ta Gizemli Serüven” etkinliğine katılan ekipler, Kültürpark'ın gizemli köşelerinde, Başkomser Nevzat'ın önderliğinde, sırları açığa çıkarmak için eğlenceli bulmacaları çözecek ve maceranın tadını çıkaracak. Etkinlik için www.kitapizmir.com adresinden 15 Nisan 2024’e kadar başvuru yapılabilecek. 20 Nisan günü etkinlik sonunda ödül töreni düzenlenecek.

ATATÜRK AÇIKHAVA TİYATROSU BİRBİRİNDEN DEĞERLİ İSİMLERİ AĞIRLAYACAK

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda bilim, düşün ve edebiyat dünyasının birbirinden değerli isimleri düzenlenecek söyleşi ve imza etkinliklerinde kitapseverlerle bir araya gelecek. Tarihçi, akademisyen, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı 22 Nisan’da, Akademisyen, Jeolog ve Bilim İnsanı Prof. Dr. Celal Şengör 21 Nisan’da, Şair, Yazar Murathan Mungan 27 Nisan’da, Tarihçi, Akademisyen, Yazar Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan 27 Nisan’da, Animasyon Yapımcısı ve Karikatürist Varol Yaşaroğlu da 27 Nisan’da Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda İzmirlilerle buluşacak.

EDEBİYATIN ÖNEMLİ İSİMLERİ İZKİTAPFEST’TE

Fuarda, birbirinden değerli yüzlerce yazar, şair, çizer, imza günleri ve söyleşilerle okurlarıyla bir araya gelecek. Ahmet Ümit, Ahmet Telli, Ayşe Kulin, Buket Uzuner, Canan Tan, Çağan Irmak, Mahir Ünsal Eriş, Mete Kaan Kaynar, Mine Söğüt, Murathan Mungan, Murat Menteş, Saygı Öztürk, Sema Kaygusuz, Serhan Asker, Şükrü Erbaş, Umut Sarıkaya gibi isimler fuarda okurlarıyla buluşacak. İzkitapfest’i, 10 gün boyunca yüz binlerce kitapseverin ziyaret etmesi bekleniyor.

TARİH KONUŞULACAK

Akın Ersoy, Ersin Doğer, Erkin Başer, Melek Göregenli, Melda Yaman, Murat Tozan gibi İzmir'in değerli akademisyenleri de düzenlenecek söyleşilerle hem antik çağlardan günümüze kadar kent belleğine katkıda bulunan eserleri hem de dünden bugüne kent tarihini konuşacak. Aynı zamanda, Türkiye Yazarlar Sendikası’nın (TYS) 50. yılına özel söyleşi de TYS Genel Başkanı Adnan Özyalçıner ve TYS İzmir Temsilcisi Özer Akdemir’in katılımıyla gerçekleşecek. Mülkiyeler Birliği İzmir Şubesi iş birliğiyle “Ahmed Arif'in Hasreti” belgeseli, ilk kez İzkitapfest’te 21 Nisan günü saat 18.00’de Lozan Sahne’de gösterilecek.

23 NİSAN COŞKUSU DA İZKİTAPFEST’TE YAŞANACAK

İzkitapfest, aynı zamanda, açık alanda yapılacak en büyük kitap fuarı olma özelliği taşıyacak. Fuar, sadece kitap alışverişi yapılabilecek ya da sevdiğiniz yazarlardan imza alabildiğiniz değil aynı zamanda ailecek katılıp keyifli zaman geçirebileceğiniz, öğrenebileceğiniz ve birlikte eğlenebileceğiniz bir festival deneyimi sunacak. İzkitapfest’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel etkinlikler de gerçekleştirilecek. 10 gün boyunca; çocuklar için konserler, masal anlatımları, bilgi yarışması, pantomim ve illüzyon gibi birçok gösteri ile farklı etkinlikler de fuarda yer alacak.

ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİKLER, MÜZİKALLER, KONSERLER

23 Nisan haftasında Kültürpark’ın her köşesinde büyük bir coşku yaşanacak. Ana teması “Çocuk Edebiyatı” olarak belirlenen fuarda, çim alanda 23 Nisan saat 15.00’te Evrencan Gündüz konseri, Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda 24 Nisan günü saat 19.00’da Rafadan Tayfa Müzikali, 26 Nisan günü saat 19.00’da Kral Şakir Müzikali, Ahşap Sahne’de 27 Nisan saat 12.00’de Şubadap konseri, saat 15.00’te Çocuk Tiyatrosu ve Masal Saati, saat 20.00’de Siyah Grubu konseri, 28 Nisan günü saat 14.00’te Köy Tiyatroları, saat 15.00’te İMD Ritim Grubu, 16.00’da Future Dans Grubu gösterisi gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

SONBALARDA FUAR İZMİR'DE

İlkbaharda Kültürpark’ın eşsiz doğası içinde festival havasında geçecek İZKİTAP, sonbaharda ise 26 Ekim-3 Kasım 2024 tarihleri arasında Fuar İzmir’de düzenlenecek ve yine yayınevleri ve edebiyat dünyasının birbirinden değerli isimlerini kitapseverlerle buluşturacak.