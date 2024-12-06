İzmir Mizah Festivali ile mizaha yolculuk başlıyor

Yayınlanma: 06.12.2024 - 11:35

Güncelleme: 06.12.2024 - 11:35

İzmir Uluslararası Mizah Festivali’nin 8. yılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kültürlerarası Sanat Derneği iş birliği ile 16-24 Aralık tarihleri arasında kentin farklı noktalarında gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklere sahne olacak. Direktörlüğünü Vecdi Sayar’ın üstlendiği festival kapsamında mizah üzerine sergiler açılacak, usta isimlerin konuşmacı olarak katılacağı paneller düzenlenecek. Timur Selçuk’un kızı Mercan Selçuk’un Dans Topluluğu’nun gösterisi, İzmir Şehir Tiyatroları’nın oyunu festivale katılanlara unutulmaz anlar yaşatacak. 8. İzmir Uluslararası Mizah Festivali’nde Aziz Nesin Mizah Ödülleri ise sinema-tiyatro oyuncusu ve yönetmen Cengiz Bozkurt ile mizah tarihçisi Turgut Çeviker’e verilecek.

TİMUR SELÇUK ŞARKILARIYLA DANS

8. İzmir Uluslararası Mizah Festivali’nin 16 Aralık saat 20.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak açılış töreninde, usta müzisyen Timur Selçuk şarkılar ve danslarla anılacak. Mercan Selçuk Dans Topluluğu, Selçuk’un diğer kızı Hazal Selçuk’un seslendirdiği mizah içeren Timur Selçuk şarkılarından bir demet sunacak. Açılış gecesinde müzisyen Haluk Çetin de Can Yücel şiirlerinden şarkılar seslendirecek.

İKİ SERGİ, MİZAHSEVERLERİ BEKLİYOR

Festival kapsamında 16 Aralık Pazartesi akşamı İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde iki sergi açılacak. Bu sergilerden biri, Türkiye’nin modern karikatürünün öncülerinden Yalçın Çetin’in 100. doğum yılı onuruna düzenlenecek ‘Yalçın Çetin’ sergisi olacak. Schneidertempel Sanat Merkezi’nin hazırladığı serginin danışmanlığını Turgut Çeviker, küratörlüğünü ise Sevda Deniz Anıl üstleniyor. Bir diğer sergi ise Nesin Vakfı iş birliği ile Aziz Nesin Arşivi’nden derlenen ’Tasarımcıların Gözünden-Aziz Nesin Kitap Kapakları’ sergisi olacak.

USTALARIN MİZAHI PANELLERDE ANLATILACAK

Festival programında paneller de yer alacak. ‘Türk Modern Karikatüründe Bir Usta: Yalçın Çetin’ paneli, Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi Karikatür Müzesi’nde gerçekleştirilecek. Panelde, Yalçın Çetin sergisinin danışmanı Turgut Çeviker, küratör Sevda Deniz Anıl ve Yalçın Çetin’in torunu Erce Çetin Özkan konuşacak. ‘Orhan Kemal’in yapıtlarında Mizah’ panelinde yazarın oğlu Işık Öğütçü ve yazarlar Banu Tozluyurt ile Ömer Türkeş konuşmacı olacak. Paneli yazar ve gazeteci Mazlum Vesek yönetecek. ‘Doğum Gününde Aziz Nesin’i Anıyoruz’ panelinin konuşmacıları da yazarlar Ahmet Önel, Hidayet Karakuş, Tuğrul Keskin, Bekir Yurdakul olacak. Namık Kuyumcu ve Semih Çelenk ile gazeteci, yazar, fotoğraf sanatçısı Lütfü Dağtaş’ın konuşmacı olarak yer alacağı ‘Can Yücel’in Şiirinde Mizah’ panelini, şairin kızı Güzel Yücel yönetecek. Mizah yazarı ve karikatürist Cihan Demirci ise ‘GÜM’e giden Yıllar’ başlıklı söyleşide GÜM adlı mizah dergisinde Aziz Nesin, Sadık Şendil, Ümit Yaşar Oğuzcan, Altan Erbulak, Savaş Dinçel’le anılarını anlatacak.

TİYATRO OYUNLARI SAHNELENECEK

Festival programında ayrıca İzmir Şehir Tiyatroları’nın yeni oyunu, Ferhan Şensoy’un ‘Çok Tuhaf Soruşturma’ oyununun seyircili genel provası, Çek Cumhuriyeti’nin canlandırma ustası Jiri Trinka’nın başyapıtı ‘Spalicek’, Fransa’dan çocuklar için bir canlandırma filmi ‘Sirocco ve Rüzgarlar Krallığı’, İtalyan usta Matteo Garrone’nin ‘Pinokyo’su, Tolga Örnek’in Aziz Nesin uyarlaması ‘Mucize Aynalar’ gösterilecek.

BU YILIN AFİŞİ ÖDÜLLÜ KARİKATÜRİSTTEN

Festivalin proje ortakları arasında Karşıyaka Belediyesi, Konak Belediyesi, Nesin Vakfı, Schneidertempel Sanat Merkezi, İzmir İtalya Konsolosluğu, Çek Cumhuriyeti İstanbul Konsolosluğu yer alıyor. 2023 Aziz Nesin Mizah Ödülü’nü alan Arnavut asıllı İtalyan karikatürist Agim Sulaj’ın karikatürü ise bu yılın afişi olarak belirlendi.