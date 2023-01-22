İzmir müzik tarihi APİKAM’da konuşulacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Müzik Tarihinde İzmir” üst başlıklı etkinlikler dizisini başlatıyor.
Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen dizinin ilkinde İzmir Araştırmaları Derneği Başkanı Yaşar Ürük “Roma’dan Rebetiko’ya” başlığı altında konuşacak.
Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM) Araştırma ve Toplantı Salonu’nda 26 Ocak Perşembe günü saat 18.00’da başlayacak etkinlikte Ürük, görsel sunumunu dönemsel müzik örnekleriyle süsleyecek.
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