​İzmir Şehir Tiyatroları Bandırma’da sahne aldı

Yayınlanma: 17.06.2024 - 12:16

Güncelleme: 17.06.2024 - 12:16

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), “Dikkat Nine Çıkabilir” oyunuyla, 33. Uluslararası Bandırma Kuş Cenneti Kültür ve Turizm Festivali kapsamında çocuklarla buluştu. Barış Manço Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunda Bandırmalı çocuklar, Nine’nin masal anlatma yarışmasına hazırlanma serüvenine eşlik etti. Aynı gün içerisinde iki kez sahne alan İzBBŞT oyuncularının performansı veliler tarafından da beğeniyle takip edildi. Gösterimin sonunda Bandırma Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Güneş tarafından, ‘Dikkat Nine Çıkabilir’in yazarı ve yönetmeni Ceren Demirel’e plaket takdim edildi. Oyun sonunda da minikler, kendileri için hazırlanmış kağıtlara düşüncelerini yazarak, Nine’ye mektup gönderdi.

SEZONU KAPATTI

İzmir Şehir Tiyatroları, İzmir’de gerçekleştirdiği ‘Sezon Sonu Şenliği’nin ardından çıktığı ‘Bandırma Turnesiyle’ 2023-2024 tiyatro sezonunu da kapatmış oldu. Şehir Tiyatroları, yeni sezonda da dolu dolu bir repertuvarla seyircisinin karşısında olacak.