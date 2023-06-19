İzmir Şehir Tiyatroları Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde sahne aldı

Yayınlanma: 19.06.2023 - 11:03

Güncelleme: 19.06.2023 - 11:03

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri’nde üç ödül alan “3 Nalla 1 At” ve sahnelenmeye başladığı günden bu yana çok sevilen “Soytarılar Okulu” adlı çocuk oyunuyla 19. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde sahne aldı. Rauf Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunların biletleri günler öncesinden tükendi. İzmir Şehir Tiyatroları’nın oyuncularının iki oyunda da sergilediği performans, tüm izleyicilerden tam not aldı.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Bulgar yazar Stefan Tsanev’in neoliberal dünyanın çarkları altında ezilen kimsesizlere selam çaktığı kara komedi 3 Nalla 1 At, dakikalarca ayakta alkışlandı. Seyircilerin kahkahalar eşliğinde izlediği oyunun gösteriminde Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay’a plaket takdim etti. Oyunun yönetmeni Hatice Altan da plaketini izleyicilerin alkışları eşliğinde, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sanatçısı Melek Erdil’in elinden aldı.

ÇOCUKLAR SALONU DOLDURDU

İzmir Şehir Tiyatroları, 3 Nalla 1 At’ın gösteriminden bir gün sonra ise “Soytarılar Okulu” adlı oyunuyla sahne aldı. Aileleriyle oyunu izleyen çocukların kahkahaları salonu doldurdu. Oyun sonrasında yönetmen Burak Şentürk’e çiçek takdim edildi.