İzmir Şehir Tiyatroları sezonu Deli Dumrul ile açacak

Yayınlanma: 26.09.2023 - 14:15

Güncelleme: 26.09.2023 - 14:15

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 2023-2024 tiyatro sezonunu 2 Ekim’de yapılacak özel gösterim ile açıyor. Geçen sezon, turneler dahil sahnelediği tüm oyunları kapalı gişe oynayan İzmir Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), yeni sezona Güngör Dilmen’in yazdığı, Yücel Erten’in yönettiği “Deli Dumrul” oyunuyla merhaba diyecek. 2 Ekim’de İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi’nde prömiyerini yapacak oyun, 3-7-8-11-12-13-14 Ekim tarihlerinde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak. Deli Dumrul’un biletleri İzBBŞT bilet gişeleri ile kultursanat.izmir.bel.tr internet sitesi üzerinden satın alınabilecek.

“Deli Dumrul” ile oyun sayısını dokuza yükseltecek olan İzmir Şehir Tiyatroları, sezon içinde Nazım Hikmet Ran’ın yazdığı “Yolcu” oyununu da sahnelemeye başlayacak.

DELİ DUMRUL HAKKINDA

Yücel Erten’in yönettiği “Deli Dumrul” İzmir seyircisine, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları kadrosuyla yeniden merhaba diyor. Güngör Dilmen’in bir Dede Korkut hikayesinden yola çıkarak kaleme aldığı Deli Dumrul, politik ve toplumsal sorunları bin yıl öncesinin Anadolusu’ndan anlatıyor. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda 8 ödüle layık görülen Deli Dumrul’un müziklerini Babür Tongur, müzik direktörlüğünü Türker Barmanbek, koreografisini Salima Sökmen, dans repetitörlüğünü Dolun Doyran, sahne tasarımını Anıl Işık, giysi tasarımını Deniz Bilgili, ışık tasarımını ise Yakup Çartık yapıyor.