İzmir Şehir Tiyatroları’ndan ‘Tavşan Tavşanoğlu’ oyunu

15 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

İzmir Şehir Tiyatroları, yetmiş yıllık aradan sonra, Yücel Erten’in Aziz Nesin öykülerinden uyarladığı “Azizname” ile sezonu açmıştı. Şimdi de ikinci oyunla, “Tavşan Tavşanoğlu” ile izleyici karşısına çıkacak. Fransız yazar Coline Serrau’nun kaleme aldığı, Çetin İpekkaya’nın dilimize kazandırdığı oyun, Yücel Erten’in rejisiyle seyirciyle buluştu. “Tavşan Tavşanoğlu”, serbest piyasa ekonomisi ve neo-liberal politikaların topluma dayattığı sıkışmışlığı ve çaresizliği gözler önüne sererken iktidarın söylemlerine eğlenceli bir karşı çıkış içeriyor.

"HEYECAN İÇİNDEYİM"

Oyunu değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Yıllar sonra da, İzmir Şehir Tiyatroları’nın tiyatroseverlerin ilgiyle takip edeceği özellikli bir yerde duracağını bilmenin heyecanı içindeyim. Tavşan Tavşanoğlu, eğlenceli olduğu kadar sözü öne çıkan bir oyun. Sanatçıların her biriyle iftihar ediyorum” dedi. Yönetmen Yücel Erten de oyunda bir ailenin geçim kıskacında giderek daralan yaşam alanına tanıklık edildiğini belirterek şunları söyledi:

“Küresel kapitalizmin mengenesinde yoksullaşan, çaresizleşen ve üst üste gelen darbeleri sabırla sineye çeken, örgütlenmeyi pek bilmese de dayanışmanın hakkını veren tatlı bir Fransız ailesi. Fransa dediğime bakmayın, bireyi ve yereli eze eze küreselleşen bu dünyada örneği çok. Yazarımız Serreau, bu zorlu savaşıma güleç bir bakışla yaklaşıyor. Ailenin en küçüğü Tavşan’ın sırrını burada ele vermeden söylemek gerekirse, zaman zaman gözlerimizin yaşarması ile kahkahalarımızın arasından sıyrılan naïf, ütopik ve fantastik bir final kurgulanıyor.”