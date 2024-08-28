İzmir ŞT’de Levent Üzümcü dönemi

Yayınlanma: 28.08.2024 - 05:57

Güncelleme: 28.08.2024 - 05:57

İzmir ŞT, bu yaz başında Yücel Erten’in görevden alınması tartışmalarıyla çalkalanmıştı. Erten, 2021’de kurucusu olarak göreve başladığı Şehir Tiyatroları’ndan görevden alınmasına tepki gösterirken belediyeden, yeni genel sanat yönetmeninin “tiyatro dünyasının katılımı ile özerk, demokratik, katılımcı bir politika” ile belirleneceği açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından yeni bir danışma kurulu kurulmuş ve genel sanat yönetmeni için başvurular değerlendirilmeye başlanmıştı. O değerlendirmeler sonucunda İzmir ŞT genel sanat yönetmeni olarak Levent Üzümcü belirlendi.

‘TİYATRO HALKIN SANATIDIR’

Ulaştığımız Levent Üzümcü, günümüzde sahne sanatlarına yönelik topyekun bir saldırının olduğunu söyledi. Kötü yönetilen ekonomi nedeniyle insanların tiyatro biletlerine çok yüksek fiyatlar ödemek zorunda kaldığına dikkat çeken Üzümcü, “Tiyatro halkın sanatıdır” diyerek ödenekli bir tiyatronun nasıl fark yaratacağını ve sahne sanatlarına katkı sağlayacağını kanıtlayacaklarını vurguladı.

DANIŞMA KURULU

İzmir Şehir Tiyatroları Danışma Kurulu ise müzisyen ve besteci Cem İdiz, araştırmacı yazar ve emekli öğretim üyesi Dr. Efdal Sevinçli, Devlet Tiyatrosu Sanat Teknik Müdürü ve Başdekoratörü Hakan Dündar, oyuncu, eğitimci ve yönetmen Doç. Dr. Kadir Çevik, yönetmen ve yazar Müjdat Albak, oyuncu ve yönetmen Nazan Kesal, şair ve yönetmen Orhan Alkaya, akademisyen, yazar ve yönetmen Prof. Dr. Semih Çelenk, tiyatro yönetmeni, oyuncu, oyun yazarı ve eski Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Tamer Levent, yazar, iletişim uzmanı, yazar ve siyasetçi Zeynep Altıok Akatlı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen genel sekreter yardımcısı Pınar Okyay’dan oluşuyor.

KİMDİR?

Levent Üzümcü 1972’de İzmir’de doğdu. İlk-orta-lise eğitimini İzmir’de tamamladı. Ardından Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü’nde okudu. Mezuniyetinin ardından bir yıl Bursa Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı, ardından 25 yıl boyunca İstanbul Şehir Tiyatroları’nda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. İstanbul Halk Tiyatrosu ve Levent Üzümcü Tiyatrosu’nun kurucusudur.