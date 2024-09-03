İzmir’de Hande Yener rüzgarı
Bu yıl kapılarını 93’üncü kez açan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), kapsamında gelenekselleşen Çim Konserleri’nde Hande Yener sahne aldı. Yener, “"Biz hayvanseveriz. Biz insanseveriz. Biz bu dünyayı sevenleriz. Tabiatı sevenleriz Doğaya aşık, ülkemize aşığız" dedi.
İzmir’de İEF coşkuyla sürüyor. 9 Eylül’e kadar devam edecek olan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında düzenlenen Çim Konserleri’nde Hande Yener sahne aldı. Sahne şovu, sesi ve şarkılarıyla İzmirlilere keyifli bir akşam yaşatan Yener, pop ve elektronik müzikten oluşan en sevilen parçalarını seslendirdi. Konsere, ellerinde Hande Yener'in şarkı sözlerinden oluşan pankartlarla katılan müzikseverler de Yener’in “Benden bir tane daha yok”, “Sebastian”, "Bodrum" gibi şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konserde İzmirlilere seslenen Yener, "Biz hayvanseveriz. Biz insanseveriz. Biz bu dünyayı sevenleriz. Tabiatı sevenleriz Doğaya aşık, ülkemize aşığız" diye konuştu.
ÇİM KONSERLERİ DEVAM EDECEK
Çim Konserleri’nde Semicenk, Motive, Mahsun Kırmızıgül, Hayko Cepkin, Derya Bedavacı ve Sakiler de sahne alacak. İzmir’in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül’de ise Haluk Levent konser vererek İzmirlilere unutulmayacak bir akşam yaşatacak. 93. İEF Alternatif Sahne’de, Anıl Piyancı, Perdenin Ardındakiler, Redd, Şanışer&Sokrat St, Ceylan Ertem, Yedinci Ev ve Can Gox yer alacak.
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