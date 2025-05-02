İzmir'de sanat sokağa taşındı

Yayınlanma: 02.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.05.2025 - 04:00

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi, bir zamanlar sanayi ve fabrikaların bulunduğu, günümüzde ise sanatın ve yaratıcılığın kalbi haline gelen bir yerleşim yeri olma yolunda ilerliyor. Bu dönüşümün merkezinde ise 2015 yılında bir araya gelen Darağaç Kolektifi yer alıyor. Kâr amacı gütmeyen bir anlayışla çalışmalarını sürdüren kolektif, sanatçıların üretimlerini sergileyebileceği alanların eksikliğine çözüm üretmeyi amaçlayarak halkla buluşturuyor. Ayrıca kent belleğinde yer etmiş tarihini ve yerelde yapılan araştırmaları konu edinen konuşma serileri de düzenliyor. Resim ve çağdaş sanat alanında çalışan Cenkhan Aksoy, kolektifin mahalledeki yolculuğunun tek günlük bir sergi ve oyun gösterisiyle başladığını aktararak “Kolektif, sadece kendi atölyelerini kurmakla kalmadı; aynı zamanda atölyesi olmayan, eserlerini sergileyecek alan bulamayan sanatçıları da mahalleye davet ederek onlara alan açtı. Umurbey’de yaklaşık 15- 16 sanat atölyesi bulunuyor ve birçok sanatçı hem burada üretim yapıyor hem de mahallede yaşıyor. Kolektifin yaptığı duvar resimleri ise sadece sanatsal bir ifade değil; aynı zamanda mahallenin belleğinde iz bırakmış kişileri de onurlandıran bir hafıza çalışması niteliği taşıyor” dedi.

TARIHI KONAKTA SANAT

Darağaç Kolektifi’nin en dikkat çekici projelerinden biri ise “Mutfak” oldu. 1512 Sokak No: 7’de yer alan ve 19. yüzyılda bir Rum denizci ailesinin yaşadığı, son iki kuşaktır da “Kantur” ailesine ait olan 85 metrekarelik tarihi bir yapı, 13 haftalık bir renovasyon sürecinden geçerek sanatın üretildiği, paylaşıldığı bir mekâna dönüştü. Darağaç Kolektifi, bu yıl İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) yürütücülüğünde ve Avrupa Birliği desteğiyle yaşama geçirilen Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı kapsamında, Konak Belediyesi ortaklığıyla çalışmalarını sürdürecek.