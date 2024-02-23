İzmir’de “Tiyatro Günleri” başlıyor

İzmir Tiyatroları Derneği’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi desteği ile düzenlediği “Tiyatro Günleri” 24 Şubat’ta başlıyor. 3 Mart’ta son bulacak tiyatro günlerinde 8 oyun, bir panel ve workshop yer alıyor.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 23.02.2024 - 11:24
İzmir’de “Tiyatro Günleri” başlıyor
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İzmir Tiyatroları Derneği’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile düzenlediği İzmir Tiyatroları Derneği Tiyatro Günleri 24 Şubat’ta başlıyor. Dernek üyelerinin oyunlarını seyirci ile buluşturacak program 3 Mart’ta sona erecek. Etkinlikte 8 oyun ücretsiz sahnelenecek. Program kapsamında bir panel ve bir de workshop yer alacak.  Tiyatro Ege “Birlikte Oynayalım” adlı çocuk oyunuyla, Han Tiyatrosu “Tartuffe”, Tiyatro Amare  “Ölümcül Çocuk Parkı Yaraları”, Özgür Tiyatro “Aşkın Vatanı Yoktur”, İzmir Halk Sahnesi “İskenderiyeli Hypatia”, İzmir Bizim Tiyatro “Anlatmam Lazım”, Öykü Tiyatro “Gönderilmeyen Mektuplar”, Zarfsız Kuşlar  "Müsveddeler” ve "Kendisizler” oyunlarıyla tiyatro günlerinde yer alacak. Ücretsiz gösterimler, panel ve atölye Han Tiyatrosu’nda olacak. 

İZMİR’DE TİYATRONUN SORUNLARI ELE ALINACAK

25 Şubat Pazar günü saat 19.00’da düzenlenecek panelde İzmir’de tiyatronun sorunları ele alınacak. Moderatörlüğünü Özgür Başkaya’nın yapacağı panelin katılımcıları ise Burcu Aksakal (İzmir Devlet Tiyatroları), Yücel Erten (İzmir Şehir Tiyatroları), Prof. Dr. Semih Çelenk (İzmir 9 Eylül GSF Tiyatro Anasanat Dalı), Rüçhan Gürel (Özel Tiyatro), Orkun Kocabıyıkoğlu (Çocuk Tiyatrosu) olacak.  “Göstermeci Oyunculuk“ başlıklı atölyede ise Özgür Başkaya, göstermeci üslup oyunculuğunun inceliklerini anlatacak.

İTD Tiyatro Günleri programı ise şöyle:

24 Şubat Cumartesi 

Tiyatro Ege- “Birlikte Oynayalım” (Çocuk Oyunu) Saat 15.00 

Han Tiyatrosu- “Tartuffe” Saat: 20.00 

25 Şubat Pazar 

Panel: İzmir Tiyatroları Derneği “İzmir’de Tiyatronun Sorunları” Saat: 19.00

26 Şubat Pazartesi 

Atölye: Göstermeci Oyunculuk(Özgür Başkaya) 

27 Şubat Salı 

Tiyatro Amare “Ölümcül Çocuk Parkı Yaraları” Saat: 20.30

28 Şubat Çarşamba 

Özgür Tiyatro  “Aşkın Vatanı Yoktur” (Oyun) Saat: 20.30

İzmir Tiyatroları Derneği-Acıyı Bal Eyledik-Hasan Hüseyin Korkmazgil Anısına Saat: 21.30 

29 Şubat Perşembe

İzmir Halk Sahnesi - “İskenderiyeli Hypatia” Saat: 20.00

1 Mart Cuma

İzmir Bizim Tiyatro - “Anlatmam Lazım” Saat: 20.30

2 Mart Cumartesi

Öykü Tiyatro - “Gönderilmeyen Mektuplar” Saat: 20.30

3 Mart Pazar

Zarfsız Kuşlar - "Müsveddeler” Saat 15.00 

Zarfsız Kuşlar - "Kendisizler” Saat 18.00


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