İzmir’de Ukrayna Sinema Günleri başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle 4-6 Mart tarihlerinde Ukrayna Sinema Günleri düzenliyor. Filmler Kültürpark İzmir Sanat’ta ücretsiz olarak İzmirliler ile buluşacak.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 04.03.2024 - 15:05
İzmir’de Ukrayna Sinema Günleri başlıyor
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle düzenlediği Ukrayna Sinema Günleri bugün başlıyor. Üç gün sürecek etkinlik kapsamında filmler Kültürpark İzmir Sanat’ta ücretsiz olarak İzmirliler ile buluşacak.  Program ile son yıllarda dünya çapında kazandığı başarılarla öne çıkan Ukrayna Sineması üzerine kültürel katkı sağlanması amaçlanıyor.

ÖDÜLLÜ YÖNETMENİN FİLMİYLE BAŞLAYACAK

Ukrayna Sinema Günleri kapsamında açılış filmi olarak gösterilecek Maryna Er Horbach'ın "Klondike" filmi, Ocak 2022'de Sundance Film Festivali'nde "dünya sinemasının en iyi yönetmeni" ödülünü kazandı.

Ukrayna Sinema Günleri kapsamında çağdaş uzun metrajlı filmlerin yanı sıra Ukrayna sinema klasiği retrospektifi olarak Serhiy Paradzhanov'un "Unutulmuş Ataların Gölgeleri" izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Etkinlik programı şu şekilde;

4 Mart, Pazartesi, 19.00   

Klondike (100 dakika)

Ukraynaca, Türkçe alt yazı

5 Mart, Salı, 19.00

Nöbetçi Kulesi (111 dakika)   

Ukraynaca, İngilizce alt yazı

5 Mart, Salı,  21.30

Unutulmuş Ataların Gölgeleri (95 dakika)

Ukraynaca, Türkçe alt yazı

6 Mart, Çarşamba,  19.00        

Zakhar Berkut (132 dakika)

Ukraynaca

6 Mart, Çarşamba, 21.30

1944. Kırım. Sürgün (44 dakika)

Ukraynaca, İngilizce alt yazı


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