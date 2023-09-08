İzmir’in 100 yıllık külliyatı kitaplaştırıldı

Yayınlanma: 08.09.2023 - 08:52

Güncelleme: 08.09.2023 - 08:52

İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı anısına geçtiğimiz 9 Eylül’de hazırlıkları başlayan “Geçmişten Günümüze Kurtuluşun 100. Yılında İzmir” kitap dizisi, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde (APİKAM) tanıtıldı. Tanıtım etkinliğine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer’in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, projeye emek veren yazar ve editörler, akademisyenler, sanatçılar, iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Tanıtım töreninde ilk olarak APİKAM arşivindeki görüntülerden hazırlanan “İzmir’in Değişen 100’ü” adlı kısa film gösterimi yapıldı. Filmde, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin modernleşmesinden günümüze İzmir’in 100 yıllık tarihine yer verildi. Film gösteriminin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürü Tuğba Kılıçkaya, serinin hazırlık süreci ve içeriği hakkında bilgi verdi.

“BİR ŞEHRE BIRAKILACAK EN GÜZEL HEDİYE”

Tanıtım toplantısında konuşan Başkan Tunç Soyer, projeye emek veren 52 yazar ve editörün ismini tek tek okuyarak teşekkür etti. Başkan Soyer, “Bu kâinatın iki büyük dinamosu var; zaman ve değişim. İkisini de kontrol edemiyoruz. İkisi de her şeye rağmen akmaya devam ediyor. Olsa olsa onları idare etmeye çalışabiliriz. Ya da onlara uyum göstermeye gayret edebiliriz. Sürdürülebilirlik dediğimiz şey geçmişle gelecek arasındaki adaletse, o zaman geçmişi iyi bilmek gibi bir mecburiyetimiz var. Bu 10 kitap çok kıymetli bir anlam taşıyor. Belediyeler olarak birçok eser yapabilirsiniz. Köprüler, yollar hatta fabrikalar yapabilirsiniz. Ama bir şehre bırakılacak en güzel hediye, o şehrin tarihiyle ilgili yazılan kitaplar olsa gerek. Bu projeye bütün kalbi ve içtenliğiyle emek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. İZMİR’İN KİTAP KÜLLİYATI

Projenin editörlerinden Doç. Dr. Akın Ersoy, “Bu eserin parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. 2022 yılında Tunç Başkanımız tarafından başlatılan bir yolculuk var. Çok sayıda toplantı yaptık. Birbirinden kıymetli yazarların eserlerinden, editörler olarak zorlukla seçim yaptık. Uzun süreli ve zorluklarla geçen çalışmaların ardından bugün itibariyle İzmir’in kitap külliyatı nihayete erdi. İzmir’in yüzyılına ışık tutacak bu çalışma ileride yapılacak akademik çalışmalara da rehberlik edecek. Yazarlarımızın hepsi İzmir için dirsek çürütmüş değerli arkadaşlardan oluşmaktadır. Ben ve bütün arkadaşlarım bu projenin içinde yer almaktan gurur duyuyoruz. Bu eserin geleceğe ışık tutmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

İZMİR’İN 100 YILLIK SÜRECİ ANLATILDI

10 ciltten oluşan kitap dizisi çalışmasında; büyük çoğunluğu akademisyenlerden oluşan 52 yazar ve kendi alanında önde gelen akademisyenlerden oluşan 11 cilt editörü yer aldı. 12 farklı üniversiteden akademisyenlerin yanı sıra araştırmacı, gazeteci, yazar ve sanatçılar, kitapların oluşturulması sürecinde görev aldı. “Geçmişten Günümüze Kurtuluşun 100. yılında İzmir” kitap dizisi ciltlerinin her biri, İzmir’in son 100 yılda yaşadığı değişim ve gelişim sürecini tarihsel kökenleriyle ele aldı. Bu kapsamda tarih, arkeoloji, edebiyat ve sanat, göçler karşılaştırmalar ve değişim, İzmir şehir kimlik bellek, kamusal mekânlar, mutfak kültürü, sanat tarihi ve mimari, spor, toplumsal hareketler ciltleri, her biri kendi alanında önde gelen akademisyenlerin editörlüğünde hazırlandı.

Yurttaşlar, hazırlanan tarihi kitap serisine İZELMAN Kitap Kafelerden ve tüm İZELMAN satış noktalarından ulaşabilecek.

AKADEMİSYENLER KİTAP DİZİSİ İÇİN BULUŞTU

Geçmişten Günümüze Kurtuluşun 100. Yılında İzmir Kitap Dizisi editörleri ve yazarları ise şu şekilde çalışmada yer aldı;

Arkeoloji

Editör: Doç. Dr. Akın Ersoy. Yazarlar: Doç. Dr. Akın Ersoy, Prof. Dr. Binnur Gürler, Prof. Dr. Cumhur Tanrıver, Doç. Dr. Murat Tozan, Doç. Dr. Zafer Derin.

Edebiyat ve Sanat

Editör: Asuman Susam. Yazarlar: Eren Aysan, Prof. Dr. F. Reyhan Altınay, Feyza Akbulut Öner, Prof. Dr. Lale Kabadayı.

Göçler, Karşılaştırmalar ve Değişim

Editör: Prof. Dr. Şevket Işık. Yazarlar: Bahar Kaba, Arş. Gör. Hüseyin Mert Arslan, Doç. Dr. İlkay Südaş, Prof. Dr. Mustafa Yakar, Prof. Dr. Şevket Işık.

İzmir, Şehir, Kimlik, Bellek

Editör: Prof. Dr. Melek Göregenli. Yazarlar: Esra Dabağcı, Arş. Gör. Ezgi Mehmetoğlu, Prof. Dr. Hümeyra Birol, Yrd. Doç. Dr. Pelin Karakuş Akalın.

Kamusal Mekânlar

Editör: Prof. Dr. Emel Kayın. Yazarlar: Prof. Dr. A. Emel Göksu, Doç. Dr. Ahenk Yılmaz, Doç. Dr. Burkay Pasin, Duygu Damla Ergican, Prof. Dr. Emel Kayın, Göksel Köksoy Karpat, Doç. Dr. İnci Uzun.

Mutfak Kültürü

Editör: Doç. Dr. Ahmet Uhri. Yazarlar: Doç. Dr. Ahmet Uhri, Dr. Öğr. Üyesi Betül Öztürk, Nedim Atilla, Nihal Kadıoğlu Çevik.

Sanat Tarihi ve Mimari

Editörler: Prof. Dr. Hikmet Sivri Gökmen ve Doç. Dr. Şakir Çakmak. Yazarlar: Doç. Dr. Cengiz Gürbıyık, Doç. Dr. Cenk Berkant, Doç. Dr. Feyzal Avcı Özkaban, Gamze Çiğit, Doç. Dr. H. İbrahim Alpaslan, Melike Yurdagül.

Spor

Editör: Prof. Dr. Ahmet Talimciler. Yazarlar: Prof. Dr. Ahmet Talimciler, Ali Suavi Yardımoğlu, Doç. Dr. Sevda Korkmaz, Tuğrul Akşar.

Tarih

Editör: Dr. Öğr. Üyesi Erkan Serçe. Yazarlar: Prof. Dr. Alp Yücel Kaya, Prof. Dr. Ercan Uyanık, Dr. Öğr. Üyesi Erkan Serçe, Doç. Dr. Hasan Taner Kerimoğlu.

Toplumsal Hareketler

Editör: Prof. Dr. Ayşen Uysal. Yazarlar: Prof. Dr. Demet Lüküslü, Öğr. Gör. Eylül Çelik, Prof. Dr. Hayriye Özen, Dr. Işıl Erdinç.