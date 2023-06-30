İzmir’in sahillerinde dev festival

İzmir Pamucak Sahili’nde beş gün boyunca 10’dan fazla müzik türünü bir araya getirecek olan “+1 Sunar: What a Fest” 19-23 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2023 - 03:00
İzmir’in sahillerinde dev festival
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Programda Yüzyüzeyken Konuşuruz, Dolu Kadehi Ters Tut, Lalalar, Adamlar, Madrigal, Duman, Hayko Cepkin, Nova Norda, Sagopa Kajmer ve Ozbi gibi yerli kişi ve grupların yanı sıra Better Call Saul dizi müziğini yapan İsrailli grup Lola Marsh sahne alacak. Festival 25 binden fazla katılımcıyı ağırlayacak. 


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