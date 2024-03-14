İzmirli filozof Baha Tevfik APİKAM’da anılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, II. Meşrutiyet devrinin önemli düşünce insanlarından Baha Tevfik’i 16 Mart 2024 Cumartesi günü Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde düzenlenecek konferansla anacak.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 14.03.2024 - 16:40
İzmirli filozof Baha Tevfik APİKAM’da anılacak
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Müdürlüğü felsefeci, çevirmen, yazar, gazeteci ve siyasetçi Baha Tevfik’i 140. doğum gününde “İzmirli Filozof Baha Tevfik 140 Yaşında Konferansı” ile anacak. Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde 16 Mart Cumartesi günü saat 11.00’de başlayacak konferansta Baha Tevfik’in hayatı, eserleri ve felsefesi, farklı disiplinlerden on üç bilim insanı tarafından ele alınacak. 16.00’ya kadar sürecek konferans “Felsefe-Materyalizm-Mecmua”, “Etik-Duygu-Evrim”  ve “Kadın-Edebiyat-Tenkit” olmak üzere üç oturumda yapılacak. 

BAHA TEVFİK KİMDİR?

13 Nisan 1884’te İzmir’de doğan Baha Tevfik, 15 Mayıs 1914’te İstanbul’da hayata gözlerini kapadı. 30 yıllık kısa ömrüne rağmen ardında çok değerli eserler bırakan Tevfik, felsefeci kimliğiyle ön plana çıktı. İlköğrenimini İzmir Namazgâh Mektebi’nde, ortaöğrenimini İzmir Rüşdiyesi ve ardından İzmir İdâdîsi’nde tamamladı, üniversite eğitimi için gittiği İstanbul’da, bugün Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak adlandırılan Mekteb-i Mülkiye’den mezun oldu. Yazarlık hayatına 1904 yılında İzmir gazetesinde başlayan Baha Tevfik, sadece on yıl süren yazı hayatında birçok süreli yayında yazılar kaleme aldı, hatta bu yayınlardan bir kısmını kendi çıkardı. Bir felsefeci, gazeteci ve yayıncı olarak kısacık hayatına oldukça fazla yayın sığdırdı. Çok iyi derecede Fransızca bilen ve hatta Ömer Seyfettin’in de Fransızca hocası olan Baha Tevfik, yaptığı çevirilerle Osmanlı fikir hayatını da etkiledi. Felsefi görüşlerinin oluşumunda pozitivizm, natüralizm ve materyalizm doktrinleri ile bireycilik öğretisi oldukça etkili oldu.


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