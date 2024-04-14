Janoska Ensemble: Müziğin Sınırlarını Aşan Yaratıcı Bir Yolculuk

Yayınlanma: 14.04.2024 - 12:17

Güncelleme: 14.04.2024 - 12:17

Müzik dünyasında yeni ufuklar keşfeden ve sınırları zorlayan Janoska Ensemble, 28 Nisan Pazar günü saat 19:00'da Ankara Devlet Konservatuvarı Konser Salonu'nda unutulmaz bir performansa imza atacak.





Deutsche Grammophon etiketiyle 2016 yılında yayınladıkları "Janoska Style" albümüyle altın plak ödülü kazanan topluluk, dinleyicilere benzersiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Kemanda Ondrej ve Roman Janoska ile piyanoda František Jan'ın sahne alacağı bu muhteşem konserde, aileleri tarafından altı nesildir aktif müzisyenlik geleneği sürdüren sanatçılar, özgün tarzlarıyla dinleyicileri büyüleyecek.





Janoska Ensemble, klasik müziğin zarafetini ve tutkusunu modern füzyon ve crossover yaklaşımlarıyla harmanlayarak benzersiz bir müzikal deneyim sunuyor. Üyelerinin birinci sınıf klasik müzik eğitimi ve ödüllü bireysel başarılarıyla donanmış olmaları, onları müzik dünyasının zirvesine taşıyor.

Bu unutulmaz geceye tanıklık etmek ve Janoska Ensemble'ın büyüleyici performansını dinlemek için yerinizi şimdiden ayırmayı unutmayın!





Ankara Devlet Konservatuvarı Konser Salonu'nda gerçekleşecek olan Janoska Ensemble konseri, sadece müziğin tadını çıkarmakla kalmayacak, aynı zamanda geleceğin müzisyenlerine destek olacak.

Konserden elde edilecek olan gelir, konservatuvar öğrencilerine burs olarak aktarılacak.