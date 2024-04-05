Japon Grup WA-League İlk Kez Türkiye'de!

Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin yüzüncü yılı vesilesiyle, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, Türkiye'ye ilk kez gelen WA-League-Japon Davul ve Aslan Dansı gösterisini Ankara'da düzenliyor.

Güven Baykan
Yayınlanma: 05.04.2024 - 13:55
Japon Grup WA-League İlk Kez Türkiye'de!
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Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin yüzüncü yılı vesilesiyle, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, Türkiye'ye ilk kez gelen WA-League-Japon Davul ve Aslan Dansı gösterisini Ankara'da düzenliyor. 4 Nisan Perşembe akşamı gerçekleşecek olan görkemli açılış, Ankara'nın müzik dolu baharına unutulmaz bir başlangıç yapacak.

Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nin bir parçası olarak sunulacak olan WA-League gösterisi, Japon kültüründe baharın sembolü olan "Sakura" kiraz ağaçlarının güzellik ve renkleriyle bezeli müzikal bir deneyim sunacak. Bu gösteri, Japonya'nın müzikal hayatında baharın coşkusunu ve umudu ifade eden sakura temalı şarkılar ve melodilerle dolu olacak.

WA-League, Japon kültürünü uluslararası platformlarda tanıtmayı amaçlayan geleneksel sahne sanatları yapımcısı Terutoshi Takaku tarafından oluşturulmuş bir projedir. Kabuki, Noh ve Kyogen gibi geleneksel sahne sanatları ile Japon davulu (taiko) ve üç telli Japon çalgısı (shamisen) gibi geleneksel çalgılarla icra edilen Japon müziğinin önde gelen usta sanatçıları tarafından sunulan bu özel gösteri, aslan dansı ile zenginleştirilecek.

Japonya Büyükelçiliği'nin katkılarıyla düzenlenecek olan WA-League gösterisi, 5 Nisan Salı akşamı saat 20.00'de MEB Şura Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. Bu etkinlik, iki ülke arasındaki dostluğun ve kültürel alışverişin bir ifadesi olarak Türkiye'de ilk kez gerçekleşecek ve Ankara'nın müzikal atmosferine benzersiz bir renk katacak.


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