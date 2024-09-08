Japon sanatçı Chiharu Shiota’nın mekâna özel ürettiği yerleştirme İstanbul Modern’de görülebilir

Yayınlanma: 08.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.09.2024 - 04:00

Türkiye’yle Japonya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda İstanbul Modern’de Japon sanatçı Chiharu Shiota’nın bir sergisi açıldı. Sanatçının İstanbul Modern’e özel ürettiği geniş ölçekli yerleştirme 20 Nisan 2025’e kadar görülebilecek.

“Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında” isimli sergi, İstanbul Modern’de yer aldığı sergi salonunu tamamen kaplıyor. Kırmızı iplerden oluşan yerleştirme aslında tek bir iş, aralarda bu ipler aracılığıyla birbirine bağlanan bavullar görüyorsunuz. İstanbul Modern’deki eserini sanatçı bir resim gibi hayal etmiş, bir resmin üç boyutlu hali gibi düşünülebilir.

‘YOKLUK İÇİNDE VAR OLMA’

Japon sanatçı, 5 Eylül’deki basın toplantısında yerleştirmeyi Asya ve Avrupa’nın kesişim noktasında yer alan İstanbul’un konumundan yola çıkarak ürettiğini söyledi. Chiharu Shiota, “26 sene önce Japonya’dan Almanya’ya taşındığımdan beri ‘ara bir yerde’ yaşıyormuş gibi hissediyorum. Japonya’da yaşarken ulusal kimliğim hakkında pek düşünmezdim, bazen Japon olduğumu bile unuturdum. Herkes seninle aynı kültürde yetiştiğinde, bu, etrafındaki hava gibi görünmez hale gelir. Ancak Almanya’da yaşadığım için ulusal kimliğimle daha fazla yüzleştim. Sadece daha Japon hissetmekle kalmadım, aynı zamanda her şeyden önce bir Japon olarak algılandım” dedi.

Serginin küratörü Öykü Özsoy Sağnak ise sanatçının “yokluk içinde var olma” temasına vurgu yaptığını belirtti. Sağnak, “Bir seyahat öncesinde ihtiyacımız olan kişisel eşyalarımızı özenle yerleştirdiğimiz bavulların her biri, sanatçı için bir insanı temsil ediyor. Shiota bavulları, duyguları ve anıları taşıyan, geçmişe ve geleceğe vurgu yapan semboller olarak görüyor. Her biri birbirine kırmızı iplerle bağlı bavullar, ev, aidiyet, kimlik gibi hem kişisel hem de kolektif temaları izleyiciye sorgulatan görsel bir bağlam yaratıyor. Böylece Shiota, zaman, mekân, hareket ve bellek kavramlarını da yerleştirmelerine katarak, izleyicinin fiziksel ve duygusal olarak yapıtla ilişkiye geçmesini arzuluyor” diye konuştu.

‘20. YILA ÖZEL SERGİLER’

İstanbul Modern’in 20. kuruluş yıldönümünde, dünyanın dikkatle takip ettiği sanatçı Olafur Eliasson’un ardından Japon sanatçı Chiharu Shiota’nın “Dünyalar Arasında” sergisine ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, “Sanatçının ‘Dünyalar Arasında’ adlı çalışması, aynı zamanda Türkiye’deki ilk müze sergisi olma özelliğini taşıyor” dedi. Basın toplantısına Japonya Büyükelçisi Katsumata Takahiko da katıldı.