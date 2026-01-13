Jekyll ve Hyde Müzikali Türkiye turunu sürdürüyor

Gotik atmosferi ve çarpıcı müzikleriyle dikkat çeken yapım “Jekyll ve Hyde Müzikali”, seyircileri insan doğasının iyilik ve kötülük arasındaki ince çizgiyi sorgulatan etkileyici bir sahne yolculuğuna davet ediyor.

Robert Louis Stevenson’ın ölümsüz eserinden sahneye uyarlanan yapım, güçlü müzikleri, gotik atmosferi ve psikolojik derinliğiyle sanatseverlerden büyük ilgi görüyor. Hayko Cepkin ve Öznur Serçeler'i sahnede bululturan gösterinin Türkiye turnesinin biletleri satışa çıktı.

İSTANBUL'DAN ANKARA'YA, ANTALYA'DAN ADANA'YA

“Jekyll & Hyde Müzikali”, İstanbul’da 6 Mart Cuma, 14 Mart Cumartesi, 12 Nisan Pazar ve 26 Nisan’da Lütfi Kırdar Anadolu Oditoryumu’nda sahnelenecek. İstanbul Anadolu Yakası’nda ise Bostancı Gösteri Merkezi’nde 7 Mart Cumartesi ve 5 Nisan’da izlenebilecek. Turne kapsamında müzikal, 25 Nisan saat 20.30’da Ankara ATO Congresium, 19 Mayıs saat 21.00’de Antalya Açıkhava Tiyatrosu, 18 Haziran saat 20.30’da Diyarbakır, 19 Haziran saat 21.00’de Gaziantep ve 20 Haziran saat 21.00’de Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu sahnesinde sanatseverlerle buluşacak.

JEKYLL VE HYDE MÜZİKALİ'NİN KONUSU

“Jekyll ve Hyde Müzikali”, saygın doktor Dr. Henry Jekyll’in insan doğasının iki yüzünü ayırma arayışını sahnede çarpıcı bir şekilde işlerken, karanlık benliği Mr. Hyde’ın kontrolü ele geçirmesiyle izleyiciyi akıl, tutku ve vicdan arasında nefes kesen bir gerilime ortak ediyor. Bu benzersiz gösteri, güçlü müzikleri ve Hayko Cepkin’in sahnedeki performansıyla unutulmayacak bir deneyim vadediyor.