Joan Yago’nun oyunu Fairfly

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 03:00

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 03:00

Sanat gösterileri için özenle inşa edilen Alan Kadıköy sahnesinde 27 Mart Dünya Tiyatrolar gününde izlediğimiz oyun 26-27 ve 30 Nisan’da DasDas Açık Sahne’de izlenebilir.

EZMEKLE EZİLMEK

Otuzlu yaşlarında bir fabrikanın farklı bölümlerinde çalışan dört beyaz yakalı arkadaş, çalıştıkları şirketteki idari kesintiler nedeniyle işlerinin tehdit altında olduğunu görüyor. İlk başta, işlerini savunmak için savaşmaya karar veriyor ancak fikir birliğine varamıyorlar. Dörtlü bu kez yıllar önce sahip oldukları parlak başka bir fikri gerçeğe dönüştürmeye kalkışıyorlar. Kendi şirketleri Fairfly’ı kurup işveren olmaya soyunuyorlar. Acımasız ekonomik sistemin çarkları içinde ezilip, birbirini de suçlayarak çıkmaya çalışıyorlar. Oyun hayal ile gerçeklik arasındaki uçurumu, ezmekle ezilmek arasındaki ince çizgiyi son derece sağlam bir kara mizah diliyle seyirciye aktarıyor.

Galata Perform’un yapımcılığını üstlendiği Fairfly, ilk kez Yeni Metin Festivali 10 kapsamında Cervantes Enstitüsü’nün desteğiyle İstanbul’da Joan Yago’nun katılımıyla okuma tiyatrosu olarak izlenilmiş ve yazarın yaptığı söyleşiyle derinlemesine sorgulanmıştı. Bu etkinliğe katılanlar için çok daha heyecan verici olan Fairfly Yeni Metin Festivali’nin ne kadar önemli işler başardığını da kanıtlıyor.



