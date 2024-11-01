John Krasinski, 'Jack Ryan' İle beyazperdeye dönüyor

Yayınlanma: 01.11.2024 - 13:54

Güncelleme: 01.11.2024 - 13:54

John Krasinski’nin başrolünde yer aldığı 'Tom Clancy’s Jack Ryan' dizisi, yeni bir filmle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Film, Amazon MGM Studios, Paramount Television ve Skydance’in üretimi olan 'Jack Ryan' serisinin bir uzantısı olacak.

Filmin kadrosunda, dizide Krasinski ile birlikte rol alan Wendell Pierce da yer alıyor. Dizinin ikinci sezonunda yürütücü yapımcı ve yönetmen olarak görev alan Andrew Bernstein, filmin yönetmenliğini üstlenecek. Filmin senaryosu ise dizinin dördüncü sezonunda ortak yürütücü yapımcı ve yazar olarak görev yapan Aaron Rabin tarafından kaleme alındı.

Dizinin dördüncü ve final sezonunun son iki bölümünün yayınlanmasının ardından Jack Ryan, Nielsen verilerine göre 1,15 milyar dakika izlenme süresine ulaştı. Dizi, dört sezon boyunca Prime Video’nun dünya genelinde en çok izlenen ilk üç dizisi arasında yer aldı.