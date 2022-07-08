Johnny Depp’in yeni projesi belli oldu!
Ünlü aktör Johnny Depp, eski eşi Amber Heard ile girdiği hukuki mücadeleyi kazanmasının ardından 6 yıl sonra ilk defa bir filmde yer alacak. Deep, Netflix yapımı olan bir dönem filminde Fransa Kralı XV. Louis'i canlandıracak.
Geçen ay eski eşi Amber Heard’a karşı verdiği hukuki mücadeleyle sık sık gündeme gelen ünlü aktör Johnny Depp’in 6 yıl aradan sonra ilk projesi belli oldu.
Ünlü oyuncu, ‘La Favourite’ adlı bir Fransız dönem filminde rol alacak.
Hem filmi yönetecek hem de ana karakter, Kral Louis’in metresi Jeanne du Barry’yi oynayacak olan Depp, Maiwenn Le Besco ile birlikte başrolde yer alacak.
Bu yaz çekilmesi planlanan film, Depp’in ilk Fransızca filmi olacak. Filmin 2023 yılında da vizyona girmesi bekleniyor.
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