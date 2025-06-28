Joseph KosInskI’in yönettiği Brad Pitt’in başrolde olduğu ‘F1 Filmi’ gösterimde: Umut, strateji midir

Ehren Kruger’in kaleme aldığı; Brad Pitt, Javier Bardem ve Kerry Condon gibi isimlerin başrolü paylaştığı, “Top Gun: Maverick” ile “Top Gun” efsanesini yeni kuşaklara da taşıyan Joseph Kosinski’nin yönettiği film, eski F1 (Formula 1) pilotu Sonny Hayes’in (Brad Pitt) pistlere dönüş mücadelesini anlatıyor.

Yıllar önce geçirdiği ağır kazanın ardından F1’e dönmesi pek olanaklı görünmeyen Hayes, yaşamındaki tüm girişimlerinde başarısız olmuş, iki kez boşanmış, sorunlu bir karakter olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor. Ancak geçmişte birlikte yarıştığı, dostu ve hayali APXGP takımının sahibi olan Ruben Cervantes (Javier Bardem), takımında boşta olan koltuğu ona teslim etmek ister. Ve hikâyle başlar...

BURNU HAVADA PİLOT

2013’te gösterime giren Zafere Hücum (Rush), Formula 1’in dünyada en yükselişe geçtiği 70’li yıllarda, iki efsane pilot James Hunt (Chris Hemsworth) ile Niki Lauda’nın (Daniel Brühl) mücadelesini anlatıyordu. F1’in en ölümcül olduğu dönemde, sürücülerin aldığı riskleri büyük bir gerilimle izleyiciye aktarmayı başarmıştı. Kosinski de anlatısındaki direksiyonu, F1’de en çok dikkat çeken takım arkadaşı iki pilot arasındaki mücadeleye kırıyor.

Samimi hikâye; IMAX ekranının görkemi, görüntü yönetmenliğinin kusursuzluğu, Hans Zimmer’in müziklerinin ihtişamı, yönetmenin aksiyondaki ustalığıyla izlenesi bir film ortaya çıkıyor. Genç ama yetenekli, acemi ve biraz da “PR”cısının gölgesinde büyüyen, burnu havada pilot Joshua Pearce (Damson Idris) ile eski kafalı, uyumsuz ve sorunlu kurt pilot arasındaki kavga ön planda. Ancak, iki saat 35 dakikalık filmde, Joshua Pearce karakterinin çözülüşü o kadar sihirli bir dokunuşla beyazperdeye yansıyor ki “Biraz daha uzun olsaydı da karakterin iç yolculuğunu ve değişimini daha tutarlı izleyebilseydik” düşüncesini doğuruyor.

MERAK UYANDIRICI

Film, F1 sevenler için 155 dakikalık bir “grand prix” tadında, sevmeyenler ya da pek bilgisi olmayanlar için ise merak uyandırıcı bir hal içinde. Yalnızca iki takım arkadaşı pilotun çekişmesinden çok -ki en önemli unsurlandandır, F1 tarihinde örneği çokturbasınla ilişkileri, sosyal yaşamı, geri planda dönen milyarlarca dolarlık ekosistemi, takım patronlarının soğuk savaşını, takımların patron katlarında yaşanan alicengiz oyunlarını, takım arkadaşlığının ve birlikte hareket edebilmenin ne kadar yaşamsal değer taşıdığını, izleyiciye olabildiğince tadında aktarıyor. Duygusallığın, hırsın, tutkunun, hızın ve bireysel yeteneğin yanında, kurt pilot Sonny Hayes’ten, başarıyı umuda bağlayan yetenekli pilot Joshua Pearce’e (Damson Idris) takım toplantısında sorduğu “Umut strateji midir?” sorusu, stratejinin hem F1’de hem de yaşamda çok önemli bir yerde durduğunu izleyenlere gösteriyor.

Filmde, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) aldığı tüm güvenlik önlemlerine karşın F1’in hâlâ ne denli tehlikeli bir spor olduğu, (önbilgi içerir) Roman Grosjean’ın 2021’de Bahreyn GP’nin ilk turunda yaptığı korkunç kazayı gözlerimizin önüne getiren sahneyle yeniden yaşatıyor. Film, gerçek F1 karakterlerinin (pilotlar Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Mercedes-AMG Petronas patronu Toto Wolf, Red Bull takım patronu Christian Horner) filmde yer alması, gerçek pistlerde, yarış öncesi yarış alanlarında çekilen sahneler, gerçeklikten uzak olmayan bir evreni sunuyor.

SÜMEN ALTI MESELELER

Warner Bros & Apple Originals ortaklığıyla vizyona giren filmin yapımcı kadrosu geniş. Jerry Bruckheimer, Dede Gardner, Chad Oman, Brad Pitt, Jeremy Kleiner, Joseph Kosinski ile birlikte, sürücüler klasmanında yedi kez dünya şampiyonluğu yaşayan Lewis Hamilton da yer alıyor.

Film pek çok yönüyle, F1 markasına değer katmak için ve daha geniş kitlelere prestijli yüzünü göstermek için kurgulanmış gibi görünebiliyor. Netflix’te bu yıl yedinci sezonu yayımlanan “Formula 1: Drive to Survive” belgesel serisinde içeride kaynayan kazanlar, karanlık alanlar daha açık görülebiliyor.

Filmde bu meseleler, biraz sümen altı edilmiş. Filmde Tobias Menzies, Kim Bodnia, Shea Whigham, Will Merrick, Joseph Balderrama, Sarah Niles, Samson Kayo, Abdul Salis, Callie Cooke, Layne Harper ve Luciano Bacheta da rol alıyor.