Jumbo’nun 75. yıl kutlamaları kapsamında BASE işbirliğiyle sergi açıldı

25 Haziran 2022 Cumartesi, 04:00

BASE ile işbirliğine giden şirket, genç sanatçıların eserlerinin yer aldığı “Zamansız Yolculuk” sergisini Yapı Kredi bomontiada’da ziyaretçilerle buluşturdu. 33 eserin yer aldığı sergi 6 Temmuz’a kadar görülebilecek.

Sergide seramik, yağlıboya, heykel, fotoğraf, baskı, cam ve grafik tasarım gibi geniş bir yelpazede eserler bir araya geliyor. Kimi sanatçılar toplumsal sorunları konu alan eserler de ortaya çıkarmış. Aslı Aydemir, Judy Chicago’nun 1979 yılında gerçekleştirdiği ilk epik feminist sanat işi olarak kabul gören “The Dinner Party”yi referans alarak “The Last Dinner Party” eserini ortaya çıkarmış. Aydemir’in işi, 2021’de cinayete kurban giden kadınlar temsil ediyor. Diğer eserler de cinsiyet ve mekân kavramları, miras, zamansızlık, küresel ısınma gibi birçok konuya odaklanıyor. Eserler sergi sonrasında Jumbo mağazalarına taşınacak.

‘SERGİ İÇİMİZE SİNDİ’

Sergi açılışında önceki gün konuştuğumuz Jumbo Genel Müdürü Sami Hotak, şunları söyledi: “Jumbo’nun DNA’sında tasarım ve sanat var... Bu işe ilk olarak 75. yılımıza özel bir logo tasarlayarak başladık. Daha sonra bir açık çağrıda bulunarak sanatçılardan fil, bereket, sofra temalı çalışmalar yapmalarını istedik... Genç tasarımcıların kendilerini ifade edebilecekleri platformlar oluşturabilmek çok değerli. Çok içimize sinen bir iş oldu, sadece 75. yılla sınırlı kalmayacak, her sene devam ettirmeyi hayal ediyoruz.”