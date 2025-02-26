Kaan Müjdeci ve Ercan Kesal imzalı 'Dreamgirl'e ödül

Yayınlanma: 26.02.2025 - 17:50

Güncelleme: 26.02.2025 - 17:50

27 ülkeden toplam 35 projenin yer aldığı etkinliğe Türkiye’den seçilen tek proje olan “Dreamgirl”, Alman-Fransız kültür kanalı ARTE tarafından verilen ARTEKino Uluslararası Ödülü’nü kazandı. Sanatsal ve yaratıcı açıdan güçlü projelere verilen ödül, kazanan projeye maddi destek sunarak bağımsız film yapımcılarının projelerini hayata geçirmelerine katkı sağlıyor.

“Sivas” ve “İguana Tokyo” filmleriyle yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda ödüle layık görülen, Shakespeare’in ölümsüz eserinden uyarlayarak gerçek bir hikâyeyle harmanladığı “Hamlet” dizisiyle uluslararası platformlarda çok ses getiren Kaan Müjdeci’nin yeni projesi “Dreamgirl”, 22. Berlinale Ortak Yapım Marketi’ne 27 ülkeden seçilen 35 projeden biri oldu. Film aynı zamanda düzenlenen etkinliğe Türkiye’den seçilen tek proje.

Dünyanın en önemli film festivallerden biri olan Berlin Uluslararası Film Festivali (Berlinale) kapsamında düzenlenen Berlinale Ortak Yapım Marketi (Berlinale Co-Production Market), dünya çapında yaratıcı projelerin yatırımcı ve yapımcılarla buluşmasını sağlayan önemli sinema platformlarından biri. Uluslararası film endüstrisinde faaliyet gösteren yapımcılar, satış temsilcileri, dağıtımcılar ile yayın ve finansman kuruluşlarını buluşturan etkinlikte her yıl yaklaşık 600 seçkin katılımcı yeni projelerini sunarak yapım ve finansman ortakları kurmak amacıyla bir araya geliyor.

DREAMGİRL'ÜN KONUSU NEDİR?

Kaan Müjdeci ve Ercan Kesal’ın senaryosunu birlikte kaleme aldığı, yönetmenliğini Müjdeci’nin üstlendiği “Dreamgirl”, toplum tarafından dışlanmış bir Roman kızıyla yaralı yarış atı Dreamgirl’ün yollarının kesişmesini ve bu karşılaşmanın her ikisinin kaderini nasıl değiştirdiğini konu alıyor. Masumiyetle vahşetin, dostlukla kıskançlığın, hayallerle gerçeklerin çarpışmasını merkezine alan film, şiddet ve umutsuzlukla dolu bir dünyada direnme ruhunu ve umudun kırılganlığını gözler önüne seriyor. Hayatta kalma mücadelesinin odağında, umudun derinliklerine inen güçlü, gerçekçi ve şiirsel bir anlatım sunan filmin çekimlerinin 2026 kışında başlaması planlanıyor. “Dreamgirl”ün yapımcılığını, Toronto, Tribeca, Berlinale gibi uluslararası festivallerde birçok ödül kazanan filmlerin yapımcıları Olena Yershova (TatoFilm) ve Kanat Doğramacı (Asteros Film) üstleniyor.