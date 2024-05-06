Kaan Urgancıoğlu'nun yeni filmi 'Sen Büyümeye Bak'tan yeni fragman

"Sen Yaşamaya Bak"ın devam filmi "Sen Büyümeye Bak"tan yeni fragman paylaştı. Film, 23 Mayıs'ta Netflix'te izleyiciyle buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 14:56
Kaan Urgancıoğlu'nun yeni filmi 'Sen Büyümeye Bak'tan yeni fragman
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Netflix, Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı "Sen Büyümeye Bak" adlı film serisinin devamı olan "Sen Yaşamaya Bak"tan yeni fragmanını paylaştı.

Bu devam filminde Kaan Urgancıoğlu'na, Melisa Aslı Pamuk'un yanı sıra Mert Ege Ak, Ezgi Şenler, Çağdaş Onur Öztürk, Asaf Baydar, Milane Eren, Alper Baytekin ve Perihan Savaş gibi birçok önemli isim eşlik ediyor. Yapımın senaryosunu Hakan Bonomo kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç oturuyor.

Film, Fırat ve Can adlı karakterlerin Melisa'yı kaybettikten sonra onu unutmamaya söz vermeleri ve birlikte yeni bir dünya kurmaya çalışmalarını konu alıyor. Bu ortak acıyla bağlanan ikili, aynı zamanda ev arkadaşları ve bir baba ile oğul gibi olurlar. Zorlu bir yılın ardından Fırat, aşkı yeniden bulmasına yol açacak tesadüflerle karşılaşır ve hayatlarına yeni biri girer.

"Sen Yaşamaya Bak", 23 Mayıs'ta dünya genelinde yalnızca Netflix'te izleyiciyle buluşacak.


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