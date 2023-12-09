'Yargı' dizisinin 'Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu baba oldu

Yayınlanma: 09.12.2023 - 19:02

Güncelleme: 09.12.2023 - 19:02

Yargı dizisinin yıldızı Kaan Urgancıoğlu’nun geçen yaz Atina’da evlendiği işletmeci Burcu Denizer, bu sabah Maslak’ta özel bir hastanede doğum yaptı.

BEBEĞİN İSMİ BELLİ OLDU

BirsenAltuntaş'ın haberine göre çift, cinsiyeti erkek olan bebeklerine “Ardıç” adını verdi.

Burcu Denizer’in normal doğumla dünyaya getirdiği bebeği Ardıç’ın 3 kilo 100 gr. ağırlığında olduğu öğrenildi.