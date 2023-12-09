'Yargı' dizisinin 'Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu baba oldu

Geçen yaz Burcu Denizer ile hayatını birleştiren Yargı dizisinde Ilgaz karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, baba oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2023 - 19:02
'Yargı' dizisinin 'Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu baba oldu
Abone Ol google-news

Yargı dizisinin yıldızı Kaan Urgancıoğlu’nun geçen yaz Atina’da evlendiği işletmeci Burcu Denizer, bu sabah Maslak’ta özel bir hastanede doğum yaptı.

BEBEĞİN İSMİ BELLİ OLDU

BirsenAltuntaş'ın haberine göre çift, cinsiyeti erkek olan bebeklerine “Ardıç” adını verdi.

Burcu Denizer’in normal doğumla dünyaya getirdiği bebeği Ardıç’ın 3 kilo 100 gr. ağırlığında olduğu öğrenildi.


Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisi Ilgaz

İlgili Haberler

Kaan Urgancıoğlu sessizliğini bozdu...Evini yüksek fiyattan kiraladığı iddia edilmişti

Kaan Urgancıoğlu sessizliğini bozdu...Evini yüksek fiyattan kiraladığı iddia edilmişti
Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Sessiz sedasız evlenmişlerdi: Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer hamilelik heyecanını böyle duyurdu!

Sessiz sedasız evlenmişlerdi: Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer hamilelik heyecanını böyle duyurdu!

En Çok Okunan Haberler