'Yargı' dizisinin 'Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu baba oldu
Geçen yaz Burcu Denizer ile hayatını birleştiren Yargı dizisinde Ilgaz karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, baba oldu.
Yargı dizisinin yıldızı Kaan Urgancıoğlu’nun geçen yaz Atina’da evlendiği işletmeci Burcu Denizer, bu sabah Maslak’ta özel bir hastanede doğum yaptı.
BEBEĞİN İSMİ BELLİ OLDU
BirsenAltuntaş'ın haberine göre çift, cinsiyeti erkek olan bebeklerine “Ardıç” adını verdi.
Burcu Denizer’in normal doğumla dünyaya getirdiği bebeği Ardıç’ın 3 kilo 100 gr. ağırlığında olduğu öğrenildi.