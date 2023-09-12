Kaan Urgancıoğlu sessizliğini bozdu...Evini yüksek fiyattan kiraladığı iddia edilmişti

Yayınlanma: 12.09.2023 - 09:52

Güncelleme: 12.09.2023 - 09:53

Kaan Urgancıoğlu sessizliğini bozdu: Asılsız iddialar, yakışıksız ifadeler!

"Yargı" dizisinde başrol oynayan Kaan Urgancıoğlu, evlendikten sonra eşi Burcu Denizer'in yanına taşındığı ve kiracı olduğu daireyi daha yüksek fiyata günlük kiraladığı iddiasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Urgancıoğlu’nun evlendikten sonra eşinin yaşadığı eve taşındığı, kendi kiracı olduğu Cihangir’deki evi de başkasına daha yüksek fiyata kiraya verdiği ileri sürüldü. Ünlü oyuncunun bu durumun ortaya çıkmasıyla ev sahibiyle de davalık olduğu iddia edildi.

"HUKUKİ YOLLARA BAŞVURCAĞIM"

Konuyla ilgili sessizliğini bozan Kaan Urgancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çeşitli mecralarda hakkımda çıkan asılsız iddialar ve yakışıksız ifadelerle bezeli ‘haber’ olarak değerlendirilmesi mümkün olmayan yazılar gerçeği yansıtmamaktadır. Öncesinde benimle iletişime geçerek doğruluğunu teyit etme gereği dahi duyulmadan hazırlanan, kişilik haklarımı ihlal eden bu yazılara karşı hukuki yollara müracaat edeceğimi belirtir, ilgili tarafları daha sorumlu davranmaya davet ederim" ifadelerini kullandı.