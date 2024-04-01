Kadıköy Belediyesi’nden Üsküdar Belediyesi’ne davet: 'Validebağ’da buluşur muyuz?'
AK Partili Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediye Başkanlığı'nı CHP adayı Sinem Dedetaş'a karşı kaybetti. Kadıköy Belediyesi, Üsküdar Belediyesi'ni etiketleyerek, "Validebağ’da buluşuyor muyuz?" yazdı.
61 milyondan fazla kayıtlı seçmenin olduğu Türkiye, dün yerel seçimler için sandık başına gitti. Önümüzdeki 5 yılın yerel yönetimlerinin belirleneceği seçimlerde ülke genelinde yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanıldı.
İstanbul'un önemli ilçelerinden Üsküdar'da açıklanan sonuçlara göre CHP adayı Sinem Dedetaş yüzde 49.91, AK Parti adayı Hilmi Türkmen yüzde 42.38 oy aldı. Görev süresi boyunca Validebağ Korusu'nu hedef alan Türkmen, Dedetaş'a karşı kaybetti.
Kadıköy Belediyesi sosyal medya hesabından Üsküdar Belediyesi'ni etiketleyerek, "Validebağ’da buluşuyor muyuz?" yazdı.
Günaydın @uskudarbld, Validebağ’da buluşuyor muyuz? ?? pic.twitter.com/SXKE7w3BN8— Kadıköy Belediyesi (@kadikoybelediye) April 1, 2024
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