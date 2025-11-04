Kadıköy'de şiir günleri başlıyor!

Cumhuriyet gazetesi, Cumhuriyet Kitapları ve Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen “Kadıköy-Cumhuriyet Şiir Günleri”, 7-8-9 Kasım tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi’nde (TESAK) edebiyatseverlerle buluşacak. Türk edebiyatının birbirinden değerli isimlerinin bir araya geleceği etkinliğin onur konukları ise usta iki şair ve gazetemizin yazarları Özdemir İnce ve Ataol Behramoğlu.

Etkinlikler 7 Kasım saat 15.00'te, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Işık Kansu ile Kadıköy Belediyesi Kültür Müdürlüğü Genel Sanat Yönetmeni Ömür Kurt'un açılış konuşmalarıyla başlayacak. Ardından edebiyatımızın yaşayan iki büyük şairi Ataol Behramoğlu ve Özdemir İnce’ye onur ödülleri sunulacak. Saat 16.00'da ise Türkiye Yazarlar Sendikası İkinci Başkanı ve şair Mustafa Köz ve gazetemizin yazarı Feridun Andaç, İnce ve Behramoğlu'nun poetikasını konuşacak.

Aynı gün saat 17.30'da ise “İmge ve Gerçek Arasında Şiir” başlıklı oturumda, şairin imge dünyasından kâğıda dökülen sözcüklerin doğum sancısı, şairi bu sancıya iten nedenleri Nisa Leyla ve Nilay Özer konuşacak.

ÇEVİRİ GELENEĞİ

8 Kasım'daki etkinlikler saat 13.00'te, şair ve çevirmen Onur Behramoğlu'nun katılacağı “İki Dil Bir Şiir” oturumuyla başlayacak. Edebiyat dünyasında çeviri geleneğin ele alınacağı oturumun yöneticisi, Cumhuriyet Kitapları Yayın Koordinatörü Berrin Karadeniz olacak.

Saat 15.00'te ise, güncel Türk Şiirindeki sorunlara odaklanılacak “Genç Şairler Rahatsız mı?” başlıklı oturumda, Üveys Ülker ve Mehmet Sâdık çağdaş şiirin evrildiği konumu tartışacak.

Günün son oturumu saat 17.00'de başlayacak. “Geçmişten Günümüze Mensur Şiir” başlıklı oturumda şair Faris Kuseyri, mensur/düzyazı şiirin dünden bugüne yolculuğunu irdeleyecek. Oturumu gazetemizin Kültür Servisi muhabiri Mehmet S. Aman yönetecek.

'ŞİİR CUMHURİYETİ'

Etkinliğin son günü olan 9 Kasım'daki ilk oturum saat 13.00'te başlayacak. “Şiir Cumhuriyeti” oturumda şair, yazar, gazeteci, araştırmacı ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın konuşacak. Akın bu oturumda; şiire, mekâna ve insana ilişkin derinlikli bir bakış sunacak.

Saat 14.00'te, edebiyatın en renkli sayfası olan çocuk şiirinin büyülü dünyası konuşulacak. “Çocuk ve Şiir” başlıklı oturumda Necdet Neydim yer alacak.

Günün son etkinliği ise saat 16.00'da başlayacak. “Şiir ve İsyan” başlıklı oturumda, şairler Haydar Ergülen ve Arife Kalender, insanın duygu ve düşün dünyasında bir ifade biçimi olarak şiirin isyan halini anlatacak.

Tüm oturumların ardından yazarlar kitaplarını imzalayacağı etkinlik tüm yurttaşlara açık ve ücretsiz.