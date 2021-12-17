Kadıköy, kültür sanatın başkenti olma yolunda: 'Alan' açıldı

17 Aralık 2021 Cuma, 04:00

Kadıköy Belediyesi, ilçesindeki kültür sanat mekânlarına bir yenisini daha ekledi. İçerisinde tiyatro ve konser etkinliklerinin yapılabileceği üst düzey teknik donanımlı, modern bir salon bulunan Alan Kadıköy’ün zemin katı ise geniş bir sergi alanı olarak kullanılacak. Alan Kadıköy’ün de aralarında bulunduğu toplu açılış töreni, 14 Aralık’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın da katılımıyla yapılmıştı.

"BİR SERGİ GÖRDÜM, HAYATIM DEĞİŞTİ"

Anadolu yakasının öne çıkan kültür sanat mekânlarından biri olması hedeflenen Alan Kadıköy, bu iddiaya uyumlu olarak da galerisinin kapılarını büyük bir sergiyle açıyor. 10 yıl önce Bilgi Üniversitesi’ndeki “santralistanbul”da açılan “XX. Yüzyılın 20 Modern Türk Sanatçısı 2021 - PAPKO / Öner Kocabeyoğlu Koleksiyonu” sergisi bugün Alan Kadıköy’de kendine yer buluyor. santralistanbul’daki serginin küratörlüğünü usta yazar Ferit Edgü yapmış, “Bir sergi gördüm, hayatım değişti” demişti.

Alan Kadıköy’de, 2011’deki sergide yer alan 433 eser arasından 182 eser Metin Deniz tarafından bir araya getirildi. Sergi, 15 Şubat 2022’ye kadar görülebilecek. İstanbul’un Anadolu yakasında bugüne kadar düzenlenmiş en kapsamlı sergide sanatseverler resim ve heykelleri görmenin yanı sıra konuşma programları, rehberli turlar ve ayrıca çocuklar için atölyelerin de dahil olduğu etkinliklere katılabilecekler.

"PARİS EKOLÜ"NÜN DEV İSİMLERİ

Basın önizlemesinde sergiyi Elif Sena İnci’nin keyifli rehberliğinde dolaştığımız sergiye, Ara Güler’in sergide yer alan sanatçıları çektiği portreleriyle adım atıyorsunuz. Ardından “ilk Parizyen” ressamlardan sayılan Fikret Muallâ’nın eserleri yer alıyor. Sonrasında Mehmet Güleryüz’ün gericiler tarafından katledilen Ahmet Taner Kışlalı için yaptığı tablonun da aralarında yer aldığı eserlerini izliyoruz. Abidin Dino’nun soyut resimleri dahil, Mayıs 68 olaylarını resmettiği eserleri de sergide. Son olarak Dirimart’ta da sergisi açılan Komet’in etkileyici tablolarından, ilk ve tek entelektüel sanatçımız olarak anılan Yüksel Arslan’ın eserlerinin detaylarında kayboluyorsunuz. Arslan diğer ressamlardan, kitaplarda okuduklarını (Örneğin Marx’ın “Kapital”ini) resmetmesiyle ayrılıyor. Fahrelnissa Zeid ve oğlu Nejad Devrim aynı bölümde yer alırken, efsane heykeltıraş İlhan Koman ile izleyicinin dokunabilmesi amacıyla heykeller üreten Koray Ariş’in eserleri de sergi alanına dağıtılmış durumda karşınıza çıkıyor. Sergide yer alan diğer sanatçılar şöyle: Adnan Çoker, Albert Bitran, Avni Arbaş, Burhan Doğançay, Ferruh Başağa, Hakkı Anlı, Mübin Orhon, Nejat Melih Devrim, Ömer Uluç, Selim Turan ve Seyhun Topuz... Sanatçıların her birinin yolu Paris’e düştüğü ve çalışmalarını burada sürdürdükleri için bu isimler “Paris Ekolü” olarak adlandırılıyor.

"KÖKÜNDEN DEĞİŞTİRECEK"

Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediye Başkanı, önceki gün Alan Kadıköy’ün açılışını yaparken şunları söyledi: “Burası Kadıköy. Kültür ve sanatın başkenti. Alan Kadıköy bizim için yeni bir simge. Kadıköy’ü nasıl algılıyorsak burası da öyle. Çok amaçlı, çok yönlü. Buradaki sergi bizim ufkumuzu, yukarıdaki salon da bakış açımızı gösteriyor. Bünyesinde tiyatro, sergi, konserler ve farklı sahne performanslarına ev sahipliği yapmaya hazırlanan Alan Kadıköy, Türkiye’de yerel yönetimlerin sanata yaklaşımını kökünden değiştirmeye aday bir mekân.”



360 DERECE SALON EN BÜYÜK GALERİ...

Kadıköy Belediyesi, İstanbul’un en dinamik tiyatro atmosferine sahip Kadıköy’e yepyeni bir tiyatro mekânı kazandırmak amacıyla 2016 yılında Kadıköy Tiyatrolar Platformu ve sahne ve ışık uzmanları dahil olmak üzere farklı alanlardan tiyatrocuların görüş ve önerileri dikkate alınarak Alan Kadıköy’ü tasarladı. Türkiye ve dünyadaki çağdaş tiyatronun sahnelenme biçimlerinden esinlenerek projelendirilen mekân, alışılmış sahne tasarımlarının ötesinde bir seyir imkânı sunuyor. Seyir yeri ve sahne arasındaki ayrımların bir yana bırakıldığı “meydan sahne” tasarımıyla 360 derecelik bir izleme alanı yaratan salon, oyunun niteliğine göre klasik sahne, orta sahne, meydan sahne, arena sahne veya forum düzenlerinde kullanılabiliyor. Alan Kadıköy, tiyatro sahnesinin yanı sıra 650 metrekare genişliğindeki galeri mekânı ile Anadolu yakasının en büyük sergileme alanını halka sunuyor. Adres: Muhittin Üstündağ Cad., Alidede Sok. No: 2 Koşuyolu / Kadıköy.