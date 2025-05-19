Televizyonda ilk kez yayınlanan Kadın Kral filmi konusu ve oyuncuları sosyal medyada araştırma konusu oldu. Peki, Kadın Kral filminin konusu ne? Kadın Kral filminin oyuncuları kimler?

KADIN KRAL FİLMİNİN KONUSU NE?

Kadın Kral, 1800’lerde Batı Afrika’da, Dahomey Krallığı’nı koruyan tamamı kadınlardan oluşan Agojie askeri birliğinin hikayesini konu alıyor. Bu elit savaşçı grubu, benzersiz becerileri ve cesaretleriyle krallığı düşmanlarına karşı savunuyor. Film, Agojie’nin generali Nanisca’nın (Viola Davis) liderliğinde, yeni nesil kadın askerleri eğitmesini ve krallığın yaşam tarzını yok etmeye kararlı bir düşmana karşı verdiği destansı mücadeleyi anlatıyor. Nanisca, bir yandan genç ve hırslı asker Nawi (Thuso Mbedu) ile bağ kurarken, diğer yandan kendi geçmişindeki sırlarla yüzleşiyor.

KADIN KRAL FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Viola Davis - General Nanisca

Thuso Mbedu - Nawi

Lashana Lynch - Izogie

Sheila Atim - Amenza

John Boyega - King Ghezo

Hero Fiennes Tiffin - Santo Ferreira

Adrienne Warren - Ode

Jayme Lawson - Shante

Masali Baduza - Fumbe



