'Kadın Saçı Belgeseli' prömiyer yaptı

Tankut’un kuruluşunun 35. yılında Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’na armağan olarak yapımcılığını da üstlendiği belgesel, kadın saçının tarih boyunca üstlendiği sembolik, sosyolojik ve kültürel anlamları ele alırken, aynı zamanda toplumsal cinsiyet hiyerarşisinin kadın bedeni üzerindeki baskıcı pratiklerini görünür kılmayı amaçlıyor.

Otuz küsur yıllık kütüphane gönüllüsü olarak elini daima taşın altına koyan Tülin Tankut, gösterimden önce izlenilen tanıtım filminde de vurgulandığı gibi, Kadın Eserleri Kütüphanesi otuz beş yılda çok önemli işler başardığını şu sözlerle anlatıyor; “Kütüphane kadınları aynı çatı altında topladı. Destek veren, hak arayışında kadınların yanında duran erkeklere kapılarını açtı. Bağımsızlığını korudu. Toplumsal cinsiyet eşitliği yönündeki çalışmalarıyla ülkedeki demokratikleşme mücadelesine katkı sunarken ön yargılardan uzak yaklaşımıyla toplumun güvenini kazandı. Bu bir saate yakın belgeselde de, biyolojiden hastalık ve sağlığa, modaya, kültür- sanata, izleyiciyi ilgilendiren konularda bilgilendirmeye çalışmakla birlikte ağırlığı “saç dili”nin bir iletişim aracı olarak kullanılmasının üzerinde durarak, erkekler ama özellikle kadınların toplumda, saçlarına göre değerlendirilirmesi problemini ele alarak, hem bellek tazeliyor hem de tarih boyunca farklı kültürlerde kaydedilen değişimlerin kadın ve erkekler üzerinde bir denetim, bireyin özgür iradesi hiçe sayılarak kesilmesi gibi bir cezalandırma aracı olarak kullanılmasının önüne geçmek için ufuk açmaya çalışıyoruz.”