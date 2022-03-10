Kadınlara Selda Bağcan armağanı

10 Mart 2022 Perşembe, 04:00

Küçükçekmece Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kadınlara armağan olarak bir Selda Bağcan halk konseri sundu. Küçükçekmece, Sefaköy hattı konser öncesi ve sonrası kilit oldu. O kadar coşkulu bir izleyici kitlesi vardı ki karşılıklı oturan gruplar, alkışta yarıştılar. Selda Bağcan, iki buçuk saat sahnede kaldı, yorulduğu zaman oturarak dinlendi. Seyircinin özellikle “Denizlerin Dalgasıyım”, “Yuh Yuh”, “Sarı Saçlı Mavi Gözlüm” parçaları büyük istek alırken “Hepsini söyleyeceğim; 6 Mayıs Deniz’lerin anması, konser nerede olacak bilmiyorum ama orada da okuyacağım” dedi. Her zamanki gibi “Yaz Gazeteci Yaz” şarkısının sözlerini gündeme uyarlayarak değiştiren Selda Bağcan, şöyle yorumladı:

“Şiddetten bunalan kadınları yazma!/ İstanbul Sözleşmesi’ni yaz gazeteci, yaz!”

Yeğeni Serenad Bağcan da konsere katıldı ve Fazıl Say ile birlikte çalışmasından “Sizin en çok sevdikleriniz arasında Dört Mevsim” eserini seslendirdi. Ardından yetmişli yılların sonlarında tutuklanan ve yasaklı olan halası Selda Bağcan’a, babası Savaş Ay’ın ağıt niteliğinde, elleri ardında kelepçeli gazetede gördüğü fotoğrafının ardından bestelediği eseri “Avcılar”ı seslendirdi.

Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Özkan, konserin sonunda 50. sanat yılını kutlamak için Selda Bağcan’a çiçeklerin yanı sıra bir de pasta ikram etti ama sanatçı o eve gidecek diyerek kesmedi! Konserin sonunda şarkılar bitti ama seyirciler Efes Bando Orkestrası eşliğinde “Sivas’ın Yolları” ile başlayıp “İzmir Marşı” ile biten parçalarla halay çekip coştu.