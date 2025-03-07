Kadınların kafes arkasından parlamento kürsüsüne uzanan serüveni: ‘Osmanlı’dan Cumhuriyet'e Kadın Sergisi’

Yayınlanma: 07.03.2025 - 13:58

Güncelleme: 07.03.2025 - 13:58

1953 yılındaki kuruluşundan bugüne kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda çalışan Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği’nin (KASAİD), günümüz kadın hareketine katkı sunmak amacıyla yayınlanan “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kadın” adlı yayını, bugün saat 18:30’dan itibaren başkent Ankara’da bu kez bir sergi olarak izleyicilerle buluşuyor.

Türk kadınlarının erkeklerle “eşit vatandaş” olduklarının kabul edilmesiyle toplumsal konumu bakımından yaşanan değişim ile karikatürlerdeki imajının değişimi arasındaki etkileşim, karikatürler aracılığıyla gözler önüne seriliyor. Kadın haklarının mizah dergilerinde 1908 – 1938 yılları arasındaki değişim sürecine dair zamanda yolculuk yapabileceğiniz sergi 16 Mart 2025 tarihine kadar Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda görülebilecek.