Kaleiçi Old Town Festivali 10. yaşını kutluyor

Antalya’nın tarihi kent merkezi Kaleiçi, bu yıl 10’uncu kez dünya şehirlerine kapılarını açmaya hazırlanıyor. Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Kaleiçi Old Town Festivali, 9-12 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Dar sokakları, begonvillerle süslü konakları ve insanlık tarihine uzanan izleriyle Antalya’nın simge merkezlerinden Kaleiçi, festival süresince dünyanın farklı kültürlerini buluşturacak. Dünya mutfağından sıra dışı tatlar, edebiyat, resim, tiyatro, dans ve müzik Kaleiçi’nin dört bir yanına yayılacak.

1984 yılında Uluslararası Turizm Yazarları Birliği (FIJET) tarafından verilen ve “Dünya Turizm Oscarı” olarak adlandırılan ‘Altın Elma’ ödülünü kazanan Kaleiçi, zamanla değişen turizm trendleri nedeniyle eski canlılığını kaybetmişti. Muratpaşa Belediyesi, 2014’te başlattığı çalışmalarla Kaleiçi’ni yeniden cazibe merkezi haline getirmeyi hedefledi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın öncülüğünde 2015 yılında hayata geçirilen festival, kısa sürede uluslararası bir buluşmaya dönüştü. Bugün 3 kıtaya yayılan geniş bir kültür ağına sahip olan Kaleiçi Old Town Festivali, her yıl rengarenk korteji, festival bandosu ve masalsı karakterleriyle Kaleiçi sokaklarına coşku katıyor.

Tarihi Balık Pazarı Meydanı’ndan Hıdırlık Kulesi’ne, Üç Kapılar’dan Yat Limanı’na kadar uzanan bölgede düzenlenecek etkinlikler, Kaleiçi’ni adeta yaşayan bir sanat galerisine dönüştürecek.