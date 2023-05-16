Kalkandelen ve Kongar CKM’de

Yayınlanma: 16.05.2023 - 11:58

Güncelleme: 16.05.2023 - 13:20

Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM), gazetemiz yazarları Prof. Dr. Emre Kongar ve Zülal Kalkandelen'in konuk olacağı söyleyişi düzenlenecek. Ankara CUMOK’un katkılarıyla yapılacak olan söyleşinin teması Kongar ve Kalkandelen'in ortak çıkardıkları araştırma kitabına adını da veren “Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı” olacak. Kalkandelen ve Kongar, yakın tarihimizi 19 Mayıs 1919’dan 31 Aralık 2019’a kadar ele alacak. Söyleşi, 20 Mayıs Cumartesi, saat 15.00’te Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya/Ankara adresindeki Ankara CKM’de gerçekleşecek. Yazarlar, söyleşinin ardından okurları için kitaplarını da imzalayacak.

EMRE KONGAR KİMDİR?

Kongar, 1941’de İstanbul’da doğdu. Kongar, 1963’de Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü’nü, 1966’da Michigan Üniversitesi Sosyal Çalışma Yüksek Okulu’nu bitirdi. 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Sosyal Çalışma Yüksek Okulu’nu kuran Kongar, 1981’de profesör oldu. Kongar, 1983-1987 yılları arasında Hürriyet’te danışmanlık, 1987-1991 yılları arasında ise KAMAR Kamuoyu Araştırma Şirketi’nde yöneticilik yaptı. 1992’de Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı’na atandı. 1995’te bu görevini bırakıp Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeliğine geri dönen Kongar, 2001’de Cumhuriyet’e yayın danışmanlığına başladı. Kongar’ın “Türk Dil Kurumu Bilim Ödülü”, “ Türk Dil Kurumu Bilim Ödülü”, “Aydın Doğan Bilimler Ödülü” ve “Aydın Doğan Bilimler Ödülü” bulunmaktadır.

ZÜLAL KALKANDELEN KİMDİR?

Kalkandelen, 1969’da Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nü bitiren Kalkandelen, aynı üniversitede Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi’nde yüksek lisans yaptı. 1996-2000 NTV ve CNBC-e’de çalışan Kalkandelen, 2001'de New York’a yerleşti. Aynı yıl Cumhuriyet gazetesine New York yazıları yazmaya başladı. 2004’te Amerika’da Demokratik Parti ve Cumhuriyetçi Parti kurultaylarını gazetemiz adına izledi. 2005’ten itibaren Cumhuriyet’te bir süre müzik ve Cumhuriyet Pazar’da yazan Kalkandelen, 2018 yılında gazetemize “Direnç ve Umut” adlı köşesiyle köşe yazarı olarak döndü. Halihazırda Cumhuriyet’in yayın kurulu üyelerindendir.