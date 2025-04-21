Kanlı 1 Mayıs'ın kayıp kareleri gün yüzüne çıkıyor

Yayınlanma: 21.04.2025 - 16:01

Güncelleme: 21.04.2025 - 16:02

İstanbul Taksim Meydanı’nda 34 kişinin hayatını kaybettiği, 136 kişinin yaralandığı toplumsal bellekte derin izler bırakan 1 Mayıs 1977'ye ait hiç bilinmeyen fotoğraflar, “77: 1 Mayıs 1977'nin Kayıp Fotoğrafları” isimli sergiyle yurttaşlarla buluşacak.

25 Nisan – 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında İzmir Alsancak'taki ALTKAT Sergi ve Arşiv Alanı’nda ziyaret edilebilecek serginin açılışı 25 Nisan Cuma günü saat 18.30’da yapılacak.

Geçen yıl İzmir Özkanlar’daki bir bit pazarında, bir tezgâhta rastlantı sonucu bulunan negatifler, Türkiye işçi sınıfı tarihinin en karanlık ve unutulmaz günlerinden birine dair çarpıcı bir görsel hafıza sundu. Negatiflerden basılan fotoğraflarda; Taksim Meydanı’nı dolduran binlerce kişinin coşkusu, birlik ve dayanışma anları ile ardından gelen büyük sessizlik çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriliyor.