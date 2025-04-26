Kanlı 1 Mayıs'ın kayıp kareleri gün yüzüne çıktı
İzmir'de tesadüf eseri bulunan “Kanlı 1 Mayıs” veya 1 Mayıs Katliamı’ndan önce Taksim Meydanı'nda çekilen fotoğraflardan oluşan “77: 1 Mayıs 1977'nin Kayıp Fotoğrafları” isimli sergi açıldı.
İstanbul Taksim Meydanı’nda 34 kişinin hayatını kaybettiği, 136 kişinin yaralandığı 1 Mayıs 1977'ye ait hiç bilinmeyen fotoğraflar, “77: 1 Mayıs 1977'nin Kayıp Fotoğrafları” isimli sergiyle yurttaşlarla buluştu.
Geçen yıl İzmir Özkanlar’daki bit pazarında, bir tezgâhta rastlantı sonucu bulunan negatiflerden basılan fotoğraflardan oluşan sergide; Taksim Meydanı’ndaki katliamdan hemen önce alanları dolduran binlerce kişinin coşkusu, birlik ve dayanışma anları karelere yansıdı.
İzmir Alsancak'taki Türkiye İşçi Partisi (TİP) İl Örgütü’nün altında hizmete giren ALTKAT Sergi ve Arşiv Alanı’nda ziyaret edilebilecek olan serginin açılışına İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsicisi Mehmet Şakir Örs ile fotoğrafları bulan tiyatrocu Kazım Başer katıldı.
Sergi 4 Mayıs’a kadar gezilebilecek.
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