Kanun Hükmünde belgeseli festival öncesi Antalya’da gösterimde

Yayınlanma: 02.10.2024 - 17:56

Güncelleme: 02.10.2024 - 18:01

Özgürlük İçin Sanat İnisiyatifi bu yıl yapılacak Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne katılmayacaklarını "Bu yıl 5-12 Ekim 2024 tarihlerinde yeniden düzenleneceği ilan edilen festival, bu karanlık geçmişin vebalini taşımaktadır. Geçen yıl yaşanan sansür skandallarına dair net bir tavır açıklanmadığı ve sansürlenen filmler gösterilmediği sürece Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne katılmayacağımızı bildiriyoruz. Tüm sinemacıları sansür uygulamalarının aklanmasına karşı durmaya ve festival yönetiminin geçmişteki hatalarının hesabını vermesi konusunda ısrarcı olmaya davet ediyoruz." ifadeleriyle açıklamış, festivalde gösterilmeyen filmlerden bir seçkiyi de festival tarihlerinde alternatif bir mekânda Antalya seyircisine sunacağını duyurmuştu.

Bu duyuru kapsamında Türkiye'de kanun hükmünde kararname ile vatandaşların mesleklerinden men edilmesini konu edinen Kanun Hükmünde belgeseli 3 Ekim Perşembe günü Antalya'da yönetmen Nejla Demirci ve belgeselde yer alan kişilerin katılımıyla Baküs Sahne'de gösterilecek.

Geçtiğimiz yıl Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Belgesel Yarışması’na seçilen ‘Kanun Hükmü’ filmi, belgeselde yer alan bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği gerekçesiyle programdan çıkarılmış, tepkiler üzerine tekrar programa alınmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, belgeselin gösterime alınması üzerine festivalden desteğini çektiğini açıklamış, daha sonra belgesel bir kez daha programdan çıkarılmıştı. Yoğun sansür tartışmaları ve tepkilerden sonra ise festival tamamen iptal edilmişti. Benzer şekilde 2014 yılında “Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek” belgeseli de programdan çıkarılmıştı.

GÖSTERİMİ ENGELLENMİŞTİ

Belgesel, geçtiğimiz yıl Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın baskısı ve sansür tartışmaları eşliğinde gösterimden çıkarılmıştı.