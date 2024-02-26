Kanun virtüözü Ahmet Baran Gaziemir’de sahne aldı

Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği konserde sahne alan dünyaca ünlü kanun virtüözü Ahmet Baran, dinleyenlere unutamayacakları bir konser yaşattı.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 26.02.2024 - 11:34
Kanun virtüözü Ahmet Baran Gaziemir’de sahne aldı
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İzmir’de Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği kültür sanat etkinlikleri kapsamında dünyaca ünlü kanun sanatçısı Ahmet Baran İzmirlilerle buluştu. Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne alan kanun virtüözü Ahmet Baran, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği’nin yanı sıra dünya müziğinden de seçkin eserler seslendirdi. Orkestrayla birlikte notalara hayat veren sanatçı muhteşem performansıyla, dinleyenlere unutamayacakları bir konser yaşattı.

Konser sonunda Ahmet Baran’a anı objesi veren Belediye Başkanı Halil Arda, “Bir dünya yıldızı olan Ahmet Baran’ı sizlerle buluşturmak beni çok mutlu etti. Beş yıl boyunca bu sahneden birçok sanatçı geldi geçti. Ancak Ahmet Baran’ın performansı bir başkaydı. Ahmet Baran’a ve ekibine, bu harika konser için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konser, Ahmet Baran ile seyircilerin İzmir Marşı’nı seslendirmesiyle sona erdi.


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