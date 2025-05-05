Karabağlar Kent Tiyatrosu ilk turnesini yaptı

Yayınlanma: 05.05.2025 - 09:25

Güncelleme: 05.05.2025 - 09:25

Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu ve Tiyatro Ofisi işbirliği ile düzenlenen “Uluslararası Kocatepe Tiyatro Festivali”ne Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen tiyatro toplulukları katıldı.

Karabağlar Kent Tiyatrosu, festivalin son gününde Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu Salonu’nda “Hayvanlar Çiftliği” oyununu sahneledi. Oyunun ardından, Afyonkarahisar Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hasan Hüseyin Elmas, Karabağlar Kent Tiyatrosu’na teşekkür belgesi verdi. Ayrıca Karabağlar Kent Tiyatrosu ekibi de, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın festivale özel olarak hazırlattığı anlamlı armağanları ev sahibi ekibe takdim etti.

Başkan Kınay, “Geçtiğimiz aylarda kurulan Karabağlar Kent Tiyatrosu’nun kısa sürede bu kadar büyük beğeni kazanması hepimiz için gurur verici. Sanatın birleştirici gücüne ve tiyatromuzun daha nice başarılarla adından söz ettireceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu.