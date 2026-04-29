Karadeniz’de edebiyat rüzgârı Ordu’dan esecek

Karadeniz’in denize açılan kentlerinden Ordu, mayıs ayına kitapla, edebiyatla ve yazar buluşmalarıyla girmeye hazırlanıyor. Uzun bir aranın ardından geçtiğimiz yıl yeni bir anlayışla yeniden düzenlenen Ordu Edebiyat ve Kitap Günleri, bu yıl altıncı kez okurlara kapılarını açıyor. Altınordu Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinlik, 1-10 Mayıs 2026 tarihleri arasında Akyazı Sahili Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek.

Ordu’nun kültür yaşamında önemli bir yer edinmeye başlayan etkinlik, yalnızca bir kitap fuarı olmanın ötesinde, kenti edebiyatın, düşüncenin ve sanatın ortak buluşma alanına dönüştürmeyi amaçlıyor. Karadeniz’in kıyısında, denizin ve kentin gündelik hayatının hemen yanı başında kurulacak etkinlik alanı, on gün boyunca yayınevlerini, yazarları, şairleri, okurları, öğrencileri ve kültür-sanat izleyicilerini aynı çatı altında buluşturacak.

6. Ordu Edebiyat ve Kitap Günleri’nin açılış programı, 1 Mayıs Cuma günü Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde yapılacak. Açılışın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne denk gelmesi, programa ayrı bir anlam katıyor. DİSK Genel Başkanlığı ve milletvekilliği görevlerinde bulunan Süleyman Çelebi, “1 Mayısların Anlamı” başlıklı söyleşisiyle dinleyicilerle bir araya gelecek. Aynı gün edebiyatın usta kalemlerinden Ahmet Ümit de “Antik Cinayetler” başlıklı söyleşisiyle Ordu’daki okurlarıyla buluşacak.

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, etkinliğe ilişkin değerlendirmesinde, “Karadeniz’de edebiyat rüzgârı esecek” sözleriyle kitap günlerinin bölge için taşıdığı öneme dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl farklı yaş gruplarından binlerce kişiyi yazarlarla ve kitaplarla buluşturduklarını belirten Tepe, bu yıl hem etkinlik alanındaki düzenlemeler hem de program içeriğindeki zenginleşmeyle daha geniş bir katılım beklediklerini söyledi. Tepe, kitap fuarı bölümünde çok sayıda yayınevinin yer alacağını, binlerce kitabın okurlarla buluşacağını ifade etti.

Başkan Tepe, toplumsal olarak zor dönemlerden geçilirken edebiyata, kültüre ve sanata daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, herkesi kitapların, hikâyelerin ve yeni karşılaşmaların içinde yer almaya davet etti.

On gün sürecek etkinlikte Ahmet Ümit, Buket Uzuner, İnci Aral, Zeynep Oral, Güven Baykan, Pelin Batu, Cem Seymen, Sinan Yağmur, Kahraman Tazeoğlu, Mavisel Yener, Serkan Türk, Ali Balkız, İlyasTunç, Sevecen Tunç, Sabâ Altınsay, Mahmut Şenol, Yıldız Altaş Yıldız, Svetlana Çoban, Beyza Alkoç, Şeref Bilsel, Türkan Yeşilyurt, Murat Tunalı, Mehmet Zahit ve Caner Sarıoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda yazar, şair, gazeteci ve kültür insanı okurlarla bir araya gelecek.

Bu geniş katılım, etkinliğin yalnızca belli bir okur grubuna değil, farklı yaşlardan ve ilgi alanlarından katılımcılara seslendiğini gösteriyor. Çocuk edebiyatından romana, şiirden polisiye edebiyata, tarihsel anlatılardan kültür-sanat yazılarına uzanan program, Ordu’da edebiyatın farklı damarlarını bir araya getirecek. Genç okurların ilgiyle takip ettiği isimlerle edebiyatın deneyimli kalemlerinin aynı programda yer alması, kitap günlerinin kuşaklar arası bir buluşmaya da dönüşmesini sağlayacak.

Etkinlik boyunca kitap fuarı alanında yayınevleri okurlarla buluşacak; çocuk kitaplarından romana, şiir kitaplarından araştırma-incelemeye, güncel yayınlardan kültür kitaplarına uzanan geniş bir seçki ziyaretçilerin ilgisine sunulacak. Söyleşiler ve imza günlerinin yanı sıra konserler, tiyatro gösterileri, okur buluşmaları, edebiyat ve tarih atölyeleri de programın kültür-sanat yönünü güçlendirecek.

Ordu, son yıllarda kültür ve sanat etkinlikleriyle Karadeniz’in dikkat çeken merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. 6. Ordu Edebiyat ve Kitap Günleri de bu birikime yeni bir halka ekliyor. Akyazı Sahili’nde kurulacak etkinlik alanı, mayıs ayının ilk on gününde yalnızca kitapların sergilendiği bir yer değil; sözün çoğaldığı, okurun yazarla yüz yüze geldiği, kentin edebiyatla nefes aldığı büyük bir kültür meydanı olacak.

Etkinlik programına ve güncel bilgilere edebiyatvekitapgunleri.altinordu.bel.tr adresinden ulaşılabilecek.