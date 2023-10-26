“Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk” sergisi 29 Ekim’de açlıyor

Yayınlanma: 26.10.2023 - 15:17

Güncelleme: 26.10.2023 - 18:00

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında “Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk” sergisi Folkart Gallery’de ziyarete açıldı. Nâzım Hikmet’in Kuvâyi Milliye Destanı’ndaki bir dizeden ilham alınan ve hazırlanışı tam yedi yıl süren; Proje Direktörlüğü’nü Folkart Gallery Genel Koordinatörü Fahri Özdemir’in yaptığı sergide Atatürk’ün hiç yayınlanmamış fotoğraflarından kişisel eşyalarına kadar birçok değerli eser yer aldı.

ATATÜRK’ÜN YÜZÜNDEN ALINAN MASKE

Vahdettin’in Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının ölüm fetvasının orijinal metni, Atatürk’ün özel yazışmalarının orijinalleri, el yazması mektupları, madalyalar, en kritik anlardaki şifreleri telgraflar, Atatürk’ün kendi el yazmaları, annesi Zübeyde Hanım’ın mektubu, Atatürk ile ilgili dönem afişleri, belgeler, dönemsel gazete, dergi örnekleri, yüz yıl önce kullanılan Cumhuriyet ve Atatürk için üretilmiş çok özel objelerin yer aldığı sergide Atatürk’ün vasiyeti sonrası yüzünden alınan kilden maske serginin en dikkat çekici unsuru oldu. Yüzbinlerce İzmirlinin ziyaret etmesinin beklendiği sergi, 29 Ekim-31 Mart tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

ATATÜRK’E MİNNET GÖSTERMEK

Sergi açılışında konuşan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, uzun yıllardır yaptıkları çalışmalar, katıldıkları müzayede ve benzeri girişimler neticesinde, Türkiye’nin en önemli Atatürk Koleksiyonu’na sahip olduklarını ve bununla gurur duyduklarını söyledi. Mesut Sancak, çok büyük emek verilerek hazırlanan “Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk” adlı bu serginin, Cumhuriyeti’mizin 100. Yılına büyük bir saygı duruşunda bulunmak ve Atatürk’e minnet göstermek olduğunu dile getirdi. Sancak, 2018 yılında açılan Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal sergisini 220 bin kişinin ziyaret ettiğini anlatan Sancak, yeni açılacak sergiyi ise 300 - 400 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini söyledi. Sancak, Folkart Gallery’deki sergileri kaç kişinin ziyaret ettiğini özellikle takip ettiğini belirterek, “Folkart olarak kaç metrekare inşaat yaptığımız, kaça sattığımız, ne kadar ciro yaptığımız gibi rakamlardan daha çok Folkart Gallery ziyaretçilerimizin sayıları, gösterilen ilgi bizleri mutlu ediyor” dedi.

“ATATÜRK TANINSIN, BİLİNSİN, ANLAŞILSIN”

Sancak, “Sergimizi çok insanın gezmesini çok istiyorum. Herkes Atatürk'ü tanısın, yaptıklarını görsün, bilsin. Cumhuriyet'in ne zor şartlarda kurulduğunu insanlar anlasın ve bütün Türkiye'nin bu serüveni görmesini arzuluyorum. Sergimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlik yıllarından başlıyor. Büyük Taarruz’a doğru gidiyor ve ilerliyor. Ve en sonda Atatürk'ümüzün yaşlı ve ebediyete intikal ettiği zamanki yatağında yüzünden alınan maskı da var. Özellikle en son parça beni çok fazla etkiliyor” şeklinde konuştu. Atatürk ve Cumhuriyet ile ilgili ciddi bir koleksiyona sahip olduklarını dikkat çeken Mesut Sancak, “Bu eserleri bir müzeye dönüştürmek için çalışma başlattık. Bir kaç yıl içinde İzmir'e güzel bir müze kazandırmak istiyoruz” dedi.

"GURUR KAYNAĞI"

Serginin kendilerini çok heyecanlandırdığını, gururlandırdığını dile getiren Folkart Genel Müdürü Metin Sancak ise “Cumhuriyetimizin 100. yılı olması nedeniyle bu serginin önemi katbekat artıyor. Bu sergi için yıllardır çalışıyoruz. Bu eserleri tek çatı altında toplayabilmek 7 yıl aldı. Şu an gördüğünüz eserler koleksiyonumuzdaki toplam eserlerin sadece yüzde 25’idir” diye konuştu.