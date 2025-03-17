Karikatür dünyası yasta

Yayınlanma: 17.03.2025 - 09:31

Güncelleme: 17.03.2025 - 09:31

Türk karikatür sanatının önemli isimlerinden İzmitli Nezih Danyal, hayatını kaybetti. 79 yaşında vefat eden Danyal’ın cenazesi, 17 Mart Pazartesi günü İzmit İmaret Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Bağçeşme Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.



NEZİH DANYAL KİMDİR?



Merhum Nezih Danyal, 1991 yılında itibaren 7 yıl boyunca TRT'de yayınlanan "Haftanın Karikatürü" programını hazırlayıp sunmuştu. Karikatüre yeni başlayanlar için "Haydi Karikatür Çizelim" kitabını da hazırlayan Danyal, 13. Hollanda Karikatür Yarışması ödülünü kazanmıştı, Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı kurucu üyesi, Ankara Film Şenliği/ Festivali logo ve ilk afişinin yaratıcısı, “Nezih Danyal Karikatür Vakfı”nın kurucusuydu.