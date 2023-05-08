Karikatür yarışmasında kızların zaferi

Yayınlanma: 08.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.05.2023 - 03:10

Yetişkinler kategorisinde büyük ödülü David Vela’nın kazandığı yarışma 18 yaş altı kategorisinde kızların zaferi oldu.

18 yaş altı kategorisinde ödüle değer görülen tüm eserler kızlar tarafından çizildi. 12 ülkeden 89 eserin katıldığı yarışmada ödül kazanan isimler ve dereceleri şöyle oluştu:

18 yaş altı kategorisi

Birincilik ödülü: İrem Eroğlu

İkincilik ödülü: Sudenur Küçükbaş

Üçüncülük ödülü: Zeynep Özalp



