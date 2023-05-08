Karikatür yarışmasında kızların zaferi

Bu yıl ikincisi düzenlenen Büyükçekmece Belediyesi Uluslararası Karikatür Yarışması’nda ödüller Kültürpark Kervansaray’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2023 - 03:00
Karikatür yarışmasında kızların zaferi
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Yetişkinler kategorisinde büyük ödülü David Vela’nın kazandığı yarışma 18 yaş altı kategorisinde kızların zaferi oldu.

18 yaş altı kategorisinde ödüle değer görülen tüm eserler kızlar tarafından çizildi. 12 ülkeden 89 eserin katıldığı yarışmada ödül kazanan isimler ve dereceleri şöyle oluştu:

18 yaş altı kategorisi

  • Birincilik ödülü: İrem Eroğlu
  • İkincilik ödülü: Sudenur Küçükbaş
  • Üçüncülük ödülü: Zeynep Özalp


  • Mansiyon: Asya Ataman
  • Mansiyon: Didar Aşkın Ayrancıoğlu
  • Mansiyon: Havva Viyan İzsiz

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