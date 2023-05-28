Karikatürist Sayın’ın eserleri CKM’de sergilendi
Karikatürist Murat Sayın’ın eserlerinin yer aldığı sergi, Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde (CKM) açıldı. Sergi, 8 Haziran'a dek izlenebilecek.
Ankara CKM’de önceki gün açılışı gerçekleşen “Murat Sayın Karikatür Sergisi” sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Sergiye karikatürist Mustafa Akyol, Ayşen Baloğlu, Cumhur Gazioğlu, Uğur Pamuk, Murat Özmenek ile Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker’in yanı sıra ressam Celal Binzet, Umut Canpolat ile editör Sevinç Eryılmaz ve Ankara CUMOK üyeleri katıldı. Gazetemiz yazarı Işık Kansu, Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş ve Ankara Mali ve İdari İşler Müdürü Mahmut Soyuer sergide Cumhuriyet okurlarıyla bir araya geldi. Sergi, 8 Haziran'a dek gazetemizin Ankara Temsilciliği'ndeki Ankara CKM'de sanatseverler tarafından izlenebilecek.
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