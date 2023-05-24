Karikatürist Sayın’ın sergisi Ankara CKM’de

Yayınlanma: 24.05.2023 - 15:53

Güncelleme: 24.05.2023 - 15:53

Karikatürist Murat Sayın’ın kendi eserlerinden oluşan sergisi, Ankara CKM'de düzenlenecek. Ankara CUMOK’un katkılarıyla yapılacak olan sergi, Cumhuriyet Vakfı yararına düzenlenecek. Sergi, 26 Mayıs Cuma, saat 18.00’de Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya/Ankara adresindeki Ankara CKM’de başlayacak ve 8 Haziran’a kadar sürecek.

MURAT SAYIN KİMDİR?

1964 yılında Eskişehir’de doğan Sayın, 1974’te Ankara’ya geldi. İlköğrenim, orta, liseyi Ankara’da okuyan Sayın, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, İngiliz Filolojisinden mezun oldu. Sayın, Gır-Gır Dergisi Çiçeği Burnundakiler Bölümü’nde karikatür eğitimi aldı. Karikatür, illüstrasyon, çizgi roman, reklam ajansları, dergiler, kitap kapakları, afiş gibi birçok alanda üreten Sayın, gazetemizde de birçok karikatür çizdi.



