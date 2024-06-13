Karneler gösterildi, kitaplar alındı

Yayınlanma: 13.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.06.2024 - 04:00

Bu yıl 17’ncisi düzenlenen “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyası kapsamında çocuklar kitaplarına kavuştu. Türkiye İş Bankası, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ve İş Sanat işbirliğinde İş Kuleleri’nde, dün yapılan etkinliğe katılan çocuklar, “Çocuklar Soruyor Tarih Dede ve Bilgi Öğretmen Anlatıyor” kitabı ile “Aklıma Bir Soru Geldi” kitaplarını, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ile banka yönetim ve icra kurulu üyelerinden aldı.

Yatılı bölge okulları, sevgi evleri, çocuk ve gençlik kapalı cezaevlerindeki çocuklara da kitap gönderiminin yapılacağı ve bugüne kadar öğrencilere ulaştırılan kitap sayısının 17 milyonu aştığı kampanyada, Braille alfabesi ile basılı kitaplar da görme engelli çocukların eğitim gördüğü okullara ulaştırılacak.

‘KİTABA ULAŞMANIN MUTLULUĞU’

Yazar Sunay Akın’ın da kitaplarını imzaladığı etkinlikte gazetemize konuşan Akın, “Bu sabah yüzlerce çocuk, neşe içinde yola koyuldu. Dondurma almaya ya da parka gitmediler, kitap almaya geldiler. Kitaba ulaşmanın sevinciyle buraya geldiler. Ve hepsinin yüzünde bunun mutluluğu var.” dedi. Akın, ülkemizin geleceğinin çocukların hayalleriyle güzelleşeceğini vurgulayarak “Çocuklarımızın, gençlerimizin hayalleri kitaplara ulaştıkça, okudukça gerçekleşecektir” dedi.

PERA MÜZESİ’NDEN ÜÇ YENİ ATÖLYE

Pera Müzesi Öğrenme Programları, “Ters Yüz P?R?” sergisinden esinlenerek hazırladığı “Pera’dan Ötesine: Yetişkinler için Atölyeler” başlıklı atölye programını sanatseverlerle buluşturuyor. Serginin çıkış noktasını oluşturan Pera Müzesi’ne, Beyoğlu’na ve İstanbul’a farklı disiplinlerin penceresinden bakma imkânı sunan yaratıcı atölyeler 30 Haziran’a kadar devam edecek. Program kapsamında yapılacak “Yaratıcı Dekolaj: Renk Paletleriyle Yeni Sanatsal İfadeler”, “Beyoğlu Hafıza Haritası” ve “ İstanbulca İzler: Çok Boyutlu Müdahale” atölyelerinin biletleri ise Biletix’ten alınabilecek.

TYS’DEN ‘ŞİİRLERLE İSTANBUL’ SÖYLEŞİSİ

Türkiye Yazarlar Sendikası’nın (TYS) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Dairesi Başkanlığı işbirliği ile düzenlediği “Edebiyatın İstanbul’u–Yazar Söyleşileri” devam ediyor. Bugün saat 18.00’de, Sevgi Soysal Kütüphanesi’nde yapılacak söyleşide Mustafa Köz’ün kolaylaştırıcılığında, şair Aba Müslim Çelik, edebiyatın Istanbulu’nu anlatacak.